كأس آسيا 2019 | رقمان قياسيان حققتهما السعودية أمام لبنان

الأخضر السعودي تأهل رسميًا لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم المنتخب السعودي تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019 بالعلامة الكاملة في أول مباراتين بدور المجموعات، ليصعد قبل خوض الجولة الأخيرة بهذا الدور.

رباعية في كوريا الشمالية في الجولة الأولى، وثنائية أمام لبنان، منحا بطاقة التأهل للأخضر، ليشق طريقه في الأدوار المتقدمة بالبطولة.

كأس آسيا 2019 | حسين المقهوي: مواجهة لبنان من أقوى وأخطر المواجهات

وحققت كتيبة خوان أنتونيو بيتزي ثلاثة أرقام قياسية، خلال مواجهة لبنان اليوم، نستعرضها في السطور التالية:

- لأول مرة منذ 22 عامًا، وتحديدًا عام 1996، يحقق الأخضر الفوز في أول مباراتين له بدور المجموعات، حيث حقق وقتها الفوز أمام تايلاند (6-0) ثم أمام العراق (1-0).

- حتى الآن يعد حسين المقهوي هو أكثر من صنع فرص تهديفية بالنسخة الحالية، حيث صنع لمنتخب السعودية ست فرص.

يذكر أن الأخضر ينتظر أن يواجه قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في 17 من الشهر الجاري.