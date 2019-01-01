كأس آسيا 2019 | حسن سهيل: مواجهة إستراليا تعني لنا الكثير وتعويض مبارك غير متاح

الإمارات تواصل مشوارها في البطولة القارية بنجاح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف حسن سهيل؛ المشرف على منتخب الإمارات، مواجهة إستراليا باللقاء الخاص، مؤكدًا أن الأبيض يسعى للثأر.

ويستعد الأبيض لملاقاة بطل النسخة الماضية من كأس آسيا، غدًا الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن دور الـ8 بالبطولة القارية.

سهيل قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "الاستعدادت مستمرة، نحن نتعامل مع كل مباراة بالقطعة، بالتأكيد المباراة ضد البطل صعبة، لكنها تعني بالنسبة إلينا الكثير، خاصة أننا تلقينا الهزيمة أمام إستراليا مرتين، ونعتزم رد الدين إليهم هذه المرة".

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وحول إصابة خليفة مبارك، علق: "نشكره على التضحيات التي قام بها في المباريات السابقة، ونتمنى له الشفاء العاجل، هو سافر إلى ألمانيا أمس الأربعاء، وسيجري جراحة بعد يومين من الآن

"للأسف اللائحة لا تسمح لنا بالاستبداد، كان يحق لنا الاستبداد قبل انطلاق أول مباراة لنا بالبطولة بست ساعات، وحاليًا لم يعد مسموحًا".

وكان مبارك قد أصيب خلال مواجهة قيرغيزستان، حيث تعرض لكسر في ساقه، ليغيب عن منتخب بلاده في باقي مبارياته بالبطولة.

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وبشأن سيف راشد؛ لاعب الفريق، أوضح: "راشد كان جاهزًا من المباراة الماضية، وسيكون في قائمة المباراة المقبلة".

يذكر أن الإمارات تأهلت لدور الـ8 بعد إقصاء قرغيزستان، بالفوز أمامها بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تأهلت إستراليا بعد التغلب أمام أوزباكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.