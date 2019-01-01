كأس آسيا 2019 | حارس اليمن: جئنا للمشاركة وليس المنافسة وهذه إمكانياتنا

سعود السوادي يرى أنه رغم الهزائم إلا أن اليمن تؤدي بصورة جيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع سعود السوادي؛ حارس مرمى منتخب اليمن، إخفاقات منتخب بلده في كأس آسيا الإمارات 2019 إلى الظروف التي يمر بها الفريق، ومنها عدم خوض فترة إعداد جيدة.

وتلقت اليمن اليوم السبت، الهزيمة الثانية على التوالي لها بدور المجموعات أمام العراق بثلاثية نظيفة، لتودع البطولة القارية.

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السوادي قال، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "منتخبنا لم يخض فترة إعداد بطريقة صحيحة، والدوري اليمني متفوق، لذلك أرى أن أدائنا جيد نسبيًا، وقدمنا للإمارات للمشاركة وليس المنافسة، هذا مستوانا، ونتمنى أن نقدم في المباراة الأخيرة أداء طيبًا".

وأضاف: "مستوانا يتطور مباراة تلو الأخرى، وهذا دليل على أننا نحتاج لمبارايات كثيرة والقادم أفضل".

بسؤاله عن المواجهة الأخيرة أمام فيتنام، علق: "ليس هناك منتخبًا ضعيفًا بكأس آسيا، كل المنتخبات قوية ومتطورة وسريعة، ونحن لدينا لاعبين مصابين والإعداد لم يكن بالصورة المطلوبة، لذلك نواجه صعوبات في مباراياتنا، نحن نحاول وما يقدمه الله نرضى به".

اليمن كانت قد تلقت الهزيمة في المباراة الأولى أمام إيران بخماسية نظيفة، لتتذيل جدول مجموعتها دون أي رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن تخوض المواجهة الأخيرة لها بالبطولة أمام فيتنام في 16 من الشهر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.