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كأس آسيا 2019 | حارس أوزباكستان: أرغب أن أكون مثل الحضري

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المخضرم نيستروف يشارك للمرة الخامسة في البطولة القارية مع المنتخب الأوزباكي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قاد إينياتي نيستروف؛ حارس مرمى منتخب أوزباكستان، فريقه لتحقيق الفوز اليوم الأربعاء، في افتتاح مشواره بكأس آسيا 2019، ليقتنص أولى ثلاث نقاط في المشوار القاري.

الحارس صاحب الـ36 عامًا تصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي العنابي، الذين شكلوا خطورة واضحة على مرماه، رغم فوز أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد في النهاية.

المخضرم نيستروف قال، عقب المباراة: "يتحدثون عن عمري، لكنني أرغب في الاستمرار بالملاعب لأطول فترة ممكنة، أود أن أكون مثل الحارس المصري عصام الحضري، الذي يعد العمر بالنسبة له مجرد رقم".

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وأضاف: "الحضري بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2018 أصبح معروفًا عالميًا، ولديه سمعة وخبرات كبيرة على مستوى العالم، وأتمنى أن استمر طويلًا مثله".

الحضري صاحب الـ45 عامًا كان قد سجل مشاركة تاريخية في مونديال روسيا بعدما خاض مواجهة مصر أمام السعودية، ليصبح أكبر حارس في تاريخ كأس العالم متخطيًا عمر الحارس الإيطالي بوفون.

وشارك الحارس الأوزباكي من قبل أربع مرات في كأس آسيا أعوام 2000، 2004، 2007، 2011، و2015، لتكون النسخة الحالية المشاركة الخامسة له.

يذكر أن الفوز منح أوزباكستان اقتسام الصدارة مع اليابان برصيد ثلاث نقاط، إلا أن الساموراي متفوقون بفارق الأهداف.

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