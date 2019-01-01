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كأس آسيا 2019 | بهدفه في الإمارات - المعز علي يصل لرقم قياسي غائب منذ 23 عامًا

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الرقم كان مسجلًا باسم علي دائي؛ نجم منتخب إيران
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

نجح المعز علي؛ نجم منتخب قطر، من تحقيق رقم قياسي غائب عن بطولة كأس آسيا منذ 23 عامًا.

صاحب الـ22 عامًا سجل هدف الأدعم الثاني في مرمى المنتخب الإماراتي في الدقيقة 37، بالمباراة المقامة على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي البطولة القارية.

وسبق هدف المعز، هدف لخورخي بوعلام في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، لتتقدم قطر حاليًا بثنائية نظيفة مع نهاية نصف المباراة الأول.

هدف المعز علي في مرمى الأبيض هو الثامن له في النسخة الحالية من الكأس، ليحقق رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة بنسخة واحدة من كأس آسيا، ويتساوى مع الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي، والذي نجح في نسخة عام 1996 من تسجيل ثمانية أهداف.

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نجم الأدعم سجل أهدافه السبعة السابقين في مرمى منتخبات لبنان (1)، كوريا الشمالية (4)، السعودية (2).

ويعد المعز على موعد من كسر الرقم القياسي للدائي حال نجاحه في تسجيل أهداف أخرى في شوط اللقاء الثاني.

يذكر أن الفائز من الإمارات وقطر سيواجه منتخب اليابان في النهائي، والذي تأهل بالأمس على حساب إيران.

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