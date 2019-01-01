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كأس آسيا 2019 | بهاء عبد الرحمن: النشامى لا يهاب أحد ويحترم الجميع

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الأردن تصدرت المجموعة الثانية وتأهلت لدور الـ16

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أكد بهاء عبد الرحمن؛ لاعب منتخب الأردن، أن فريقه لا يتمنى مواجهة فريق بعينه في دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019، مشددًا على احترامه لكافة الفريق.

وصعد النشامى إلى دور الـ16 متصدرًا جدول مجموعته برصيد سبع نقاط، ليتأهل عن المجموعة رفقة إستراليا صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط.

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عبد الرحمن، قال خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "أشكر الجمهور الكبير الذي حضر اليوم سواء أردنيين أو فلسطينيين،  حاولنا أن نخرج بالعلامة الكاملة، لكن نقطة جيدة كذلك أبقتنا في الصدارة".

وأضاف: "النشامى لا يهاب أحد، نحن نحترم كل فريق ومنتخب متواضع، سنقوم بكل ما في وسعنا والتوفيق من الله".

لاعب وسط النشامى اختتم: "الجماهير الأردنية الموجودة في الإمارات علينا أن نشكرهم، ظلوا يساندوننا حتى آخر دقيقة، أتمنى أن يساندوننا في دور الـ16 ثم الـ8 والأربعة حتى النهائي لنعود باللقب".

يذكر أن الأردن اختتم اليوم الثلاثاء، مشوارها في البطولة القارية بالتعادل السلبي دون أهداف أمام فلسطين، وكانت في الجولتين الماضيين قد انتصرت على إستراليا وسوريا.

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