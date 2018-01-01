كأس آسيا 2019| بروفايل منتخب سوريا - نسور قاسيون بين حلم الإنجاز وحل عقدة تاريخية

جول يستعرض كل ما يتعلق بالمنتخب السوري قبل المشاركة في كأس آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تنطلق يوم 5 يناير المقبل بطولة كأس الآمم الآسيوية التي سوف تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير بمشاركة 24 منتخبًا في المرة الأولى في تاريخ البطولة الأهم في آسيا.

ونرصد لكم في التقرير التالي، كل ما يتعلق بالمنتخب السوري، قبل خوضه لمنافسات كأس آسيا المقبلة المقرر لها أن تقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتأهل المنتخب السوري إلى بطولة آسيا بعد حلوله في الوصافة بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 6 وتلقى هزيمتين.

ووقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية في منافسات كأس الأمم الآسيوية، بجانب كلًا من فلسطين والأردن وأستراليا وهي من أقوى المجموعات في البطولة.

القائمة النهائية للمنتخب السوري

أعلن الألماني بيرند ستانج المدير الفني للمنتخب السوري، عن القائمة النهائية لنسور قاسيون للمشاركة في كأس آسيا بالإمارات.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة – أحمد مدنية – محمود اليوسف

الدفاع: أحمد الصالح – حسين جويد – جهاد الباعور – مؤيد العجان – نديم الصباغ – عبدالملك العنيزان – عمر جنيات – عمرو ميداني

الوسط: محمد زاهر ميداني – تامر حاج محمد – خالد المبيض – أحمد الأشقر – محمود المواس – يوسف قلفا – فهد اليوسف – أسامة أومري – محمد عثمان

الهجوم: مارديك مارديكيان – عمر السومة – عمر خربين

النجم المتوقع

يعتبر عمر السومة، نجم أهلي جدة السعودي، هو أهم عنصر بالمنتخب السوري خلال مباريات كأس آسيا التي ستقام بالإمارات.

ويحتل السومة المركز الثاني في هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي، برصيد 11 هدفًا، بعد مرور الدور الأول من البطولة على الرغم من تراجع مستوى الراقي.

طريقة اللعب

يلعب الألماني ستانج بطريقة اللعب، 4 – 2 – 3 – 2 ، خلال المباريات الأخيرة للمنتخب السوري أخرها أمام نظيره الصيني وديًا والتي انتهت بهدفين دون رد للصين.

مشاركات سوريا في كأس آسيا

شارك المنتبخ السوري في بطولة كأس آسيا عبر التاريخ، 5 مرات قبل النسخة المقبلة، وهي تأتي بالتفاصيل الأتية:

نسخة 1980:

خرج المنتخب السوري من مرحلة المجموعات بعد أن تعادل أمام إيران وهُزم أمام كوريا الشمالية وحقق فوزين على حساب بنجلاديش والصين، حيث جاء في المركز الثالث بالمجموعة الأولى خلف إيران وكوريا الشمالية.

نسخة 1984:

وجع نسور قاسيون منافسات البطولة وقتها من مرحلة المجموعات بعد أن تعادل أمام قطر والهزيمة أمام السعودية، والفوز على كوريا الجنوبية، وتلقى هزيمة في الجولة الأخيرة أمام الكويت، حيث جاء في المركز الرابع بالمجموعة الأولى.

نسخة 1988:

تلقى المنتخب السوري هزيمة أمام السعودية ثم الصين في دور المجموعات وقتها، قبل أن يحقق فوزين على الكويت والبحرين، ليودع البطولة بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

نسخة 1996:

كالعادة ودع نسور قاسيون منافسات كأس آسيا من مرحلة المجموعات بعد الهزيمة أمام اليابان والصين، ولم يسعفه الفوز على أوزبكستان للصعود حيث احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة.

نسخة 2011:

وفي المشاركة الأخيرة للمنتخب السوري ودع أيضًا من مرحلة المجموعات، حيث بدأ بالفوز على السعودية، ولكنه تلقى هزيمتين أمام اليابان والأردن حيث حل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

مسيرة بيرند ستانج

بدأ صاحب الـ70 عامًا مسيرته التدريبية بقيادة بعض الأندية الألمانية منها هيرتا برلين ولايبزج، قبل أن يدرب فريق دينبرو الأوكراني.

وكانت أولى تجارب ستانج العربية مع المنتخب العماني عام 2000، ومن بعدها العراق عام 2002، وتدريب بيلاروسيا عام 2007، وسنغافورة 2012.

أرقام بيرند ستانج مع سوريا

لم يقود المدرب الألماني المنتخب السوري في أي مباراة رسمية حتى الأن حيث تولى تدريب نسور قاسيون في 5 وديات فقط منذ مارس الماضي.

تعادل المنتخب السوري تحت قيادة الألماني في أول 3 مباريات ودية أمام قطر والعراق وأوزباكستان بالترتيب، وحقق الفوز على البحرين بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أمام الصين بهدفين دون رد.