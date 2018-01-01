كأس آسيا 2019| بروفايل منتخب العراق - أسود الرافدين يسعوا لتكرار إنجاز 2007

نستعرض كل ما يتعلق بمنتخب العراق قبل منافسات كأس آسيا 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تنطلق يوم 5 يناير المقبل بطولة كأس الآمم الآسيوية التي سوف تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير بمشاركة 24 منتخبًا في المرة الأولى في تاريخ البطولة الأهم في آسيا.

ونرصد لكم في التقرير التالي، كل ما يتعلق بالمنتخب العراقي، قبل خوضه لمنافسات كأس آسيا المقبلة المقرر لها أن تقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتأهل منتخب أسود الرافدين إلى بطولة آسيا بعد حلوله في الوصافة بالمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، برصيد 12 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 3 وتعادل في 3، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة في منافسات كأس الأمم الآسيوية، بجانب كلًا من فيتنام واليمن وإيران وسيواجههم بالترتيب.

القائمة النهائية للمنتخب العراقي

وأعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني، عن قائمة الـ23 للمنتخب العراقي، والتي ستخوض منافسات كأس الأمم الآسيوية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، ريبين سولاقا، علي عدنان، فرانس بطرس، علي فائز، وليد سالم، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، بشار رسن، أحمد داود، همام طارق، أسامة رشيد، علي حصني، حسين علي، صفاء هادي، أحمد ياسين، مهند علي، علاء عباس، وأيمن حسين.

النجم المتوقع

يعتبر علي عدنان لاعب أتلانتا الإيطالي، أهم لاعبي المنتخب العراقي في البطولة وهو المنتظر تألقه في البطولة المقبلة في الإمارات.

ويقود عدنان دفاعات أسود الرافدين في البطولة بعد ما قدمه مع منتخب بلاده حيث قاد دفاع أسود الرافدين في 43 مباراة نجح بإحراز هدف واحد فقط، بحكم مركزه في الدفاع.

طريقة اللعب

ويلعب المنتخب العراقي بطريقة 4 – 3 – 3، بقيادة كاتانيتش، الذي يعتمد على الجناحات في حالة الهجوم باختراق دفاعات الخصم، حيث حقق الفوز على الصين في أخر مبارياته بهدفين مقابل هدف.

تاريخ منتخب العراق في كأس آسيا

اعتاد منتخب أسود الرافدين في أخر مشاركاته المرور لدور ربع النهائي، ولكن عينه على تكرار إنجاز عام 2007 عندما توج بالبطولة على حساب السعودية برأسية يونس محمود.

وشارك المنتخب العراقي في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 8 مرات، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

نسخة 1972:

ودع المنتخب العراقي وقتها من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام إيران والتعادل مع تايلاند.

نسخة 1976:

وتأهل منتخب أسود الرافدين إلى دور قبل النهائي ولكنه هزم أمام الكويت، حيث أهدر فرصة الحصول على المركز الثالث بالهزيمة أمام الصين.

نسخة 1996:

ودع منتخب العراق المنافسات وقتها من دور الثمانية أمام منتخب الإمارات بقاعدة الهدف الذهبي بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي بالمباراة.

نسخة 2000:

وخرج منتخب أسود الرافدين في هذا الوقت من دور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف.

نسخة 2004:

وكرر المنتخب العراقي نفس ما حدث في نسخة 2000، بالخروج من دور الربع النهائي بعد الهزيمة أمام الصين بثلاثة أهداف دون مقابل.

نسخة 2007:

وكسر المنتخب العراقي كل ما سبق، وحقق البطولة للمرة الوحيدة في تاريخه، بعد انتزاع اللقب أمام السعودية في نهائي نسخة 2007 بهدف يونس محمود وقتها والذي لم ينساه جماهير العراق.

نسخة 2011:

وعاد المنتخب العراقي لعادته بالخروج من ربع النهائي في عام 2011، بعد الهزيمة أمام أستراليا بهدف دون رد في الوقت الإضافي.

نسخة 2015:

وأخر نسخ البطولة، صعد العراق إلى نصف النهائي، ولكنه تلقى هزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ليفتقد أيضًا المركز الثالث أمام الإمارات.

مسيرة سريتشكو كاتانيتش التدريبية

بدأ صاحب الـ55 عامًا، مسيرته التدريبية منذ عام 1996 حيث تولى تدريب المنتخب السلوفيني تحت 21 عامًا، وتدريب المنتخب السلوفيني الأول عام 1998.

درب كاتانيتش أولمبياكوس اليوناني عام 2002، قبل أن ينتقل لقيادة المنتخب المقدوني عام 2005، ومنه إلى المنتخب الإماراتي عام 2008، وعاد للمنتخب السلوفيني عام 2012.

أرقام كاتانيتش مع منتخب العراق

قاد المدرب السلوفيني المنتخب العراقي في 3 مباريات فقط ودية، حيث تلقى هزيمة أمام الأرجنتين بأربعة أهداف نظيفة، والتعادل أمام بوليفيا سلبيًا، قبل الفوز على الصين بهدفين مقابل هدف الشهر الجاري.