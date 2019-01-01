كأس آسيا 2019 | الهيدوس: أثبتنا أن قطر قادرة على منافسة أي منتخب وهذا سر قوتنا

الأدعم يصل للنهائي لأول مرة في تاريخه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسن الهيدوس؛ قائد منتخب قطر، أن الفوز أمام منتخب الإمارات لم يكن سهلًا على الإطلاق، معربًا عن رضاه عن أداء جميع زملائه بالفريق.

الأدعم حقق فوزًا كبيرًا أمام أصحاب الأرض برباعية نظيفة، سجل منها الهيدوس الهدف الثالث، في نصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019، على استاد محمد بن زايد.

الفوز منح قطر بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية، لتحقق إنجازًا لأول مرة في تاريخ مشاركتها بالبطولة.

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وقال الهيدوس، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "أبارك لكافة أمراء قطر والمسؤولين والجماهير، اليوم قدمنا مباراة كبيرة، وأثبتنا أننا منتخب قوي وقادر على منافسة أي منتخب آخر".

وأضاف: "الفوز على الإمارات على أرضها ووسط جماهيرها لم يأتي بسهولة، لكن جاء بتعب كبير من الفريق ككل وباستغلال الأخطاء حتى سيطرنا على المباراة بالطول والعرض".

قائد العنابي تابع: "راضي كل الرضا عما نقدمه طوال مشوارنا بالبطولة، وأعتقد أنه لا يوجد قطري واحد غير راضٍ، الكل يقدم ما عليه ويعطي أقصى ما عنده لخدمة الفريق، كل لاعب يعمل من أجل المجموعة ولمصلحة الفريق ككل، وهذا سر قوتنا".

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بسؤاله عن مواجهة النهائي أمام اليابان، علق: "ستكون أصعب مباراة في البطولة، أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، لدينا يومين للاستعداد للنهائي، من حقنا أن نفرح اليوم ومن الغد سنبدأ التفكير في النهائي".

يذكر أن المنتخب القطري على موعد مع مواجهة المنتخب الياباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

وتأهل الساموراي للنهائي بالتغلب على المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة، أمس الإثنين، على استاد هزاع بن زايد.