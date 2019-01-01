كأس آسيا 2019 | المنتخب السعودي يوضح موقف الشهراني وهوساوي من مواجهة اليابان

الأخضر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الساموراي في دور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد الثنائي ياسر الشهراني وعمر هوساوي؛ لاعبا المنتخب السعودي، أمس السبت، للمشاركة في تدريبات الأخضر، استعدادًا لمواجهة اليابان.

ومن المنتظر أن يلتقي الأخضر بالساموراي غدًا الإثنين، على ملعب نادي الشارقة، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

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الشهراني وهوساوي حصلا على التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، لتتأكد جاهزيتهما لمواجهة اليابان المقبلة.

وكان الشهراني قد أصيب خلال المواجهة الأولى بدور المجموعات أمام كوريا الشمالية، وخرج مصابًا بالتواء في كاحل، قبل نهاية المباراة بدقائق.

بينما لم يظهر هوساوي حتى الآن في البطولة القارية، حيث يعاني قبل بدايتها من آلام في العضلة الخلفية.

يشارك عمر هوساوي وياسر الشهراني الآن في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما، وحصولهما على التصريح الطبي 💪🏻😍.#معاك_يالأخضر#الأخضر_يجمعنا pic.twitter.com/eKrjCE6CDp — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ١٩ يناير ٢٠١٩

يذكر أن السعودية تأهلت دور الـ16 محتلة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، حيث خسرت مباراة وحيدة أمام قطر.

بينما تصدر الساموراي المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بفوزه في الثلاث مباريات.