النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | القائمة النهائية للأردن - استبعاد خمسة لاعبين والإبقاء على حداد

التعليقات()
النشماي يخوض المشاركة الرابعة له في البطولة الآسيوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف البلجيكي فيتال بوركلمانس؛ المدير الفني لمنتخب الأردن، عن القائمة النهائية للنشامي، الذي سيخوض منافسات كأس آسيا 2018.

البلجيكي قرر استبعاد خمسة لاعبين هم محمد الشطناوي، أحمد الصغير، رجائي عايد، ومحمود مرضي، وجيمي سياج.

بينما فضل مدرب النشامي الإبقاء على إحسان حداد مع الفريق طوال مشوار البطولة، تحسبًا لحدوث أي جديد قد يطرأ على المنتخب، على أن يستكمل برنامجه التأهيلي ويتم تجهيزه بشكل مثالي، خاصة وأنه اقترب من التماثل للشفاء من إصابته.

اختيارات المحررين

كأس آسيا 2019 | أقوى 9 مباريات مُنتظرة في دور المجموعات

بينما ضم بوركلمانز 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: عامر شفيع - معتز ياسين - أحمد عبد الستار.

خط الدفاع: محمد الباشا - يزن العرب - أنس بني ياسين - براء مرعي - سالم العجالين - فراس شلباية - طارق خطاب.

خط الوسط: خليل بني عطية - أحمد سمير - بهاء عبد الرحمن - عبيدة السمارنة - يوسف الرواشدة - صالح راتب - أحمد عرسان - سعيد مرجان - يزن ثلجي - ياسين البخيت - موسى التعمري.

خط الهجوم: عدي القرا - بهاء فيصل.

كانت القرعة قد أسفرت عن وقوع النشامي في المجموعة الثانية، على أن يستهل مشواره بملاقاة إستراليا في السادس من يناير ثم سوريا في يوم 10 ثم فلسطين في 15 من الشهر ذاته.

الموضوع التالي:
رونالدو ينقذ يوفنتوس من خسارته الأولى ويمنحه تعادلًا مثيرًا أمام أتالانتا
الموضوع التالي:
روني حاضرًا في أولى مباريات سولشاير في أولدترافورد
الموضوع التالي:
كوالياريلا يعادل رقم فييري في الدوري الإيطالي
الموضوع التالي:
فينالدوم: فان دايق يستحق الـ 75 مليون يورو
الموضوع التالي:
قبل الشتاء القاسٍ، هل تُدمر الإصابات موسم آرسنال؟
إغلاق