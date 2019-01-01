كأس آسيا 2019| السعودية تتأهل لثمن النهائي بالفوز على لبنان بثنائية

المنتخب السعودي يتأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية بالفوز على لبنان بثنائية مقابل لا شيء

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم المنتخب السعودي بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، وذلك بعد الفوز على منتخب لبنان بثنائية مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب آل مكتوم بنادي النصر بدبي، في إطار مبارايات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

افتتح الأخضر أهداف المباراة عن طريق اللاعب فهد المولد في الدقيقة الثانية عشر من عُمر المباراة، قبل أن يضاعف اللاعب حسين علي المقهوي النتيجة في الدقيقة السادسة والستين.

كأس آسيا 2019 | موهبة العراق: حصلت على دافع معنوي كبير في أول بطولة لي

بهذه النتيجة رفعت كتيبة المدرب الأرجنتيني أنتونيو بيتزي رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، بينما بقي المنتخب اللبناني دون نقاط من جولتين.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيقابل في الجولة المقبلة منتخب قطر، بينما سيقابل المنتخب اللبناني منتخب كوريا الشمالية.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير، تضم للمرة الأولى 24 منتخبًا.