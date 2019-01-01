كأس آسيا 2019 | الاتحاد الآسيوي يوقف حكم مواجهة عمان واليابان

العنابي خسر أمام الساموراي وسط جدل تحكيمي كبير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي، إيقاف الماليزي محمد أميرول، الحكم الذي أدار مواجهة منتخب عمان أمام نظيره الياباني، عن المشاركة في كأس آسيا الإمارات 2019.

الماليزي كانت قد أثار جدلًا تحكيميًا كبيرًا في اللقاء بعدما احتسب ضربة جزاء لصالح الساموراي، سجل منها سيديكوف الهدف الأول، وتغاضى عن ضربة أخرى للعنابي بعد لمس مدافع اليابان للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

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ووفقًا لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية فإن الاتحاد الآسيوي اتخذ قرار إبعاد الحكم الماليزي عن إدارة مباريات البطولة، بناءً على شكوى قدمها الاتحاد العماني، متهمًا إياه بالتسبب في هزيمة العنابي باللقاء.

وانتهى اللقاء بفوز الساموراي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات، ليتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ16 رفقة أوزباكستان عن المجموعة السادسة، بينما يحتل المنتخب العماني المركز الثالث بالمجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

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العنابي كان قد تلقى الهزيمة أيضًا في لقائه الأول بالبطولة أمام أوزباكستان بثنائية مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تختتم عمان دور المجموعات بملاقاة تركمانستان في 17 من الشهر الجاري، على استاد محمد بن زايد.