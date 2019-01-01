كأس آسيا 2019 | إقامة حفل تكريم للشخصيات الرياضية الإماراتية والآسيوية

دور المجموعات انتهى وبقى 11 يومًا على نهاية البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقامت اللجنة العليا الإماراتية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 أمس الجمعة، حفل تكريم على هامش البطولة لبعض الشخصيات والوفود الآسيوية.

وتستضيف الإمارات خلال الفترة الحالية بالبطولة القارية والتي انطلقت في الخامس من يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

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الحفل شهد تكريم المتطوعين في التنظيم، ومنهم محمد الشاطري؛ مدير برنامج مارشال الإماراتي، والذي أعرب عن سعادته بمراسم البطولة حتى الآن، وقال: "هذا التكريم حافزًا لنا لتقديم مستوى أفضل في الأدوار المقبلة عما قدمناه في دور المجموعات".

كما تم تكريم اللجنة المنظمة للبطولة عام 1996، والتي أقيمت في الإمارات كذلك، بجانب زهير بخيت؛ لاعب الأبيض الأسبق، والذي كان ضمن جيل 96 الذي حقق الوصافة بالبطولة القارية.

اللجنة العليا المحلية المنظمة لـ #كأس_آسيا2019 تقيم احتفالاً أنيقاً لتكريم الوفود الآسيوية وتم تكريم الشخصيات التي أعطت الكثير لكرة القدم الإماراتية والآسيوية#آسيا_في_دارنا#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/T0GTgaBrH0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٩ يناير ٢٠١٩

يذكر أن دور المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة انتهى أول أمس الخميس، ومن المقرر أن ينطلق غدًا الأحد، دور الـ16.

وتأهل منتخب الإمارات لدور الـ16 متصدرًا جدول المجموعة الأول بخمس نقاط، بعدما حقق فوز وحيد وتعادلين.

ومن المقرر أن يواجه الأبيض في دور الـ16 منتخب قيرجيزستان بعد غدٍ الإثنين، على ملعب مدينة زايد الرياضية.