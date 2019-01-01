كأس آسيا 2019 | يونس محمود: فرص الأردن كبيرة لعبور دور الـ16 لكن أحذر اللاعبين

ربما تكون مواجهة سهلة على الورق للنشامى، لكن نجم الكرة العراقية يحذره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية السابق، أن منتخب الأردن حظوظه قوية في التأهل لدور الثمانية بكأس آسيا الإمارات 2019، إلا أنه حذر اللاعبين من الغفلة خلال المباراة.

ويواجه النشامى اليوم الأحد، منتخب فيتنام، على استاد آل مكتوم، بدور الـ16 من البطولة القارية.

المنتخب الأردني يسعى لكسر "سلبية" المجموعات أمام فيتنام

يونس قال، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "أعتقد الفرصة سانحة للمنتخب الأردني لعبور دور الـ16 أمام فيتنام، لكن الكل يعرف أن الأردن نفس نظام المنتخب العراق، رتمهما يتصاعد مباراة تلو الأخرى، حتى في عام 2004 عندما صعد النشامى لدور الأربع خاضوا مباراة قوية أمام اليابان بدنيًا وفنيًا من ناحية الروح".

وأضاف: "الأردن أدائه يتصاعد ومعنوياته عالية، تبقى فقط الحذر وعدم الغفلة خلال اللقاء، لأن فيتنام طريقة لعبها سريع وتعتمد على المرتدات، ومن الممكن أن تسيطر الأردن على مجريات اللقاء، لكن تخطف فيتنام هدفًا في الدقائق الأخيرة".

نجم الكرة العراقية اختتم: "على لاعبي الأردن أن يضعون مواجهة عمان أمام تركمانستان أمام أعينهم، عمان سجلت هدفًا في الوقت الضائع أهلها لدور الـ16".

استفتاء - كأس آسيا 2019 | من الأردني الأفضل في دور المجموعات

يذكر أن الأردن تأهلت لدور الـ16 بعدما تصدرت جدول ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط، بتحقيق فوزين وتعادل وحيد.

بينما صعدت فيتنام كأفضل ثالث عن المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، حيث حققت فوز وحيد وهزيمتين.