كأس آسيا 2019 | ياسر الشهراني: سنقاتل من أجل السعودية والجمهور

يفتتح الأخضر غدًا الثلاثاء مشاركته العاشرة بالبطولة القارية بملاقاة كوريا الشمالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

راهن ياسر الشهراني؛ لاعب منتخب السعودية، على دور الجمهور في دعم الأخضر خلال مشواره بكأس آسيا الإمارات 2019، مؤكدًا أنه رفقة زملائه سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجماهير.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية غدًا الثلاثاء، بملاقاة كوريا الشمالية، على استاد مكتوم بن راشد، ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

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الشهراني قال، في تصريحاته للحساب الرسمي للمنتخب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجمهور السعودي لوحة فنية مرسومة في المدرجات ومحفورة في الأذهان، تعزف لحن الفرح وتدعم باستمرار دون انقطاع وتبث الروح لنا، لذلك سنقاتل من أجل الوطن وإسعاد الجماهير".

ومن المقرر أن تواجه السعودية بعد لقاء الغد، منتخب لبنان في 12 من الشهر الجاري ثم قطر في 17 من الشهر نفسه، في ختام دور المجموعات.

يذكر أن كأس آسيا انطلق بالإمارات أول أمس السبت، ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.