كأس آسيا 2019 | بعد ساعتين من طرحها - نفاد تذاكر مواجهة الإمارات أمام قطر بالكامل

الأبيض والأدعم في صراع حجز مقعد بالنهائي القاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الأحد، نفاد جميع التذاكر التي تم طرحها لمواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره القطري، في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

المجلس أعلن بالأمس أن التذاكر سيتم طرحها بداية من اليوم في ست مراكز، مجانًا دعمًا لجمهور الأبيض على مساندته للمنتخب طوال البطولة.

كأس آسيا 2019 | عموري: أشعر بالحزن للغياب لكن الإمارات سيكون أفضل في نصف النهائي

تم طرح التذاكر في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وبعد ساعة ونصف نفدت في مراكز مجلس أبو ظبي ونادي الوصل والفجيرة، وبعد ساعة أخرى انتهت من كافة المراكز؛ استاد هزاع بن زايد ونادي الإمارات ورأس الخيمة.

وجاء شراء مجلس أبو ظبي الرياضي للتذاكر، من أجل توزيعها مجانًا على الجمهور، بتوجيه من الشيخ نهيان بن زايد؛ رئيس المجلس.

نفدت التذاكر في مراكز:

- استاد هزاع بن زايد - العين

- نادي الإمارات - رأس الخيمة

وكافة المراكز

شكراً لكم #الوعد_ستاد_محمد_بن_زايد #كأس_آسيا_الإمارات_2019 pic.twitter.com/p8Wsub19qD — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) ٢٧ يناير ٢٠١٩

يذكر أن المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتأهل الأبيض إلى نصف النهائي بفوزه أمام بطل النسخة الأخيرة منتخب أستراليا بهدف وحيد، بينما صعد العنابي بعدما أقصى كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها.