كأس آسيا 2019 | بعد ساعتين من طرحها - نفاد تذاكر مواجهة الإمارات أمام قطر بالكامل
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي اليوم الأحد، نفاد جميع التذاكر التي تم طرحها لمواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره القطري، في نصف نهائي كأس آسيا 2019.
المجلس أعلن بالأمس أن التذاكر سيتم طرحها بداية من اليوم في ست مراكز، مجانًا دعمًا لجمهور الأبيض على مساندته للمنتخب طوال البطولة.
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تم طرح التذاكر في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وبعد ساعة ونصف نفدت في مراكز مجلس أبو ظبي ونادي الوصل والفجيرة، وبعد ساعة أخرى انتهت من كافة المراكز؛ استاد هزاع بن زايد ونادي الإمارات ورأس الخيمة.
وجاء شراء مجلس أبو ظبي الرياضي للتذاكر، من أجل توزيعها مجانًا على الجمهور، بتوجيه من الشيخ نهيان بن زايد؛ رئيس المجلس.
نفدت التذاكر في مراكز:— مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) ٢٧ يناير ٢٠١٩
- استاد هزاع بن زايد - العين
- نادي الإمارات - رأس الخيمة
وكافة المراكز
شكراً لكم #الوعد_ستاد_محمد_بن_زايد #كأس_آسيا_الإمارات_2019 pic.twitter.com/p8Wsub19qD
يذكر أن المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وتأهل الأبيض إلى نصف النهائي بفوزه أمام بطل النسخة الأخيرة منتخب أستراليا بهدف وحيد، بينما صعد العنابي بعدما أقصى كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها.
شقيقة سالا تعتقد أن شقيقها ما زال على قيد الحياة "أرجوكم لا تتوقفوا عن البحث عنه" 🙏 pic.twitter.com/s8A5QYWcpk— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ يناير ٢٠١٩