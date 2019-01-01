كأس آسيا 2019 | محمد أحمد يغادر معسكر الإمارات للخضوع لجراحة

الأبيض يفقد لاعبه خلال مواجهة قطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد بشكل رسمي غياب محمد أحمد؛ لاعب منتخب الإمارات، عن مواجهة الأبيض المرتقبة أمام قطر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة.

الأبيض يستعد لملاقاة الأدعم، غدًا الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد، ضمن دور نصف نهائي كأس آسيا الإمارات 2019.

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وأصيب اللاعب خلال مشاركته في مباراة ربع النهائي أمام أستراليا، حيث تعرض لإصابة في الركبة.

الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن مغادر محمد أحمد لمعسكر الأبيض أمس الأحد، بسبب إثر إصابة في الركبة، ويتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا.

وتعرض عدد من لاعبي الإمارات لإصابات خلال البطولة القارية الجارية، كان أشدها تعرض خليفة مبارك لكسر في الساق، خلال مواجهة قيرغيزستان، بدور الـ16.

الأبيض تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على أستراليا؛ بطل النسخة الماضية، بهدف وحيد، في ربع النهائي، بينما صعدت قطر بالفوز أمام كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها.