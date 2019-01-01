كأس آسيا | كوبر يقود أوزبكستان للفوز على عُمان

المنتخب الأوزبكي يتفوق على نظيره العُماني في المواجهة الأولى بالمسابقة عبر تاريخه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح المنتخب الأوزبكي في الفوز على نظيره العُماني، بهدفين مقابل هدف، بصعوبة كبيرة في أولى مواجهات الفريقين، بكأس آسيا 2019، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

ودخل كلا الفريقين المباراة، من أجل تحقيق الانتصار، بعد الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام تركمنستان.

وتقدم الفريق الأوزبكي والذي يقود الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري وفالنسيا الإسباني، عن طريق أوديل أحمدوف في الدقيقة 34 من ركلة حرة مباشرة.

الأوزبك يتقدمون بالهدف الأول من ركلة حرة مباشرة.



أوزبكستان 1 عمان 0#beINAFC pic.twitter.com/3O1qic8sMf — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 9, 2019

ونجح محسن الغساني في تسجيل هدف التعادل لعُمان بعد 5 دقائق فقط من نزوله لأرضية الملعب في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، من انفراد بالحارس الأوزبكي.

لكن البديل شوموردوف سجل هدف الفوز القاتل لفريق وسط آسيا في الدقيقة 85 بعد دقيقتين فقط من نزوله، بهدف من مهارة كبيرة في مرواغة الدفاع، كاد أن يمنعها الحارس، لولا الرعونة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، تعرض قلب الدفاع الأوزبكي، كيرمتيس، للطرد ببطاقة حمراء مباشرة.

لينتهي اللقاء بهزيمة أولى لعُمان، وفوز للفريق الأوزبكي جعله في المركز الثاني متساويًا مع اليابان برصيد 3 نقاط.

⭕️ -بسبب قلة التركيز ليس إلا- 🤦‍♂️ منتخبنا العربي العماني يسقط أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاح مباريات الفريقين في #كأس_آسيا2019#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/IKU0JkSKAd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وسيلتقي المنتخب العُماني مع نظيره الياباني في الجولة المقبلة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تجعله يقترب من تحقيق أفضل مركز ثالث والتأهل لثمن النهائي.