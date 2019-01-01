النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019 | كانو: الضغوطات كبيرة على إيران وحضور الحبسي غير متوقع

آخر تحديث
التعليقات()
منتخب عمان تأهل للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ16 بالبطولة القارية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أكد أحمد مبارك "كانو"؛ قائد المنتخب العماني، على تحمس كافة زملائه بالفريق للمواجهة المرتقبة أمام إيران، مشددًا على صعوبة اللقاء إلا أنه واثق في قدرة فريقه على الفوز.

ومن المقرر أن يلتقي العنابي بنظيره الإيراني اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

كانو قال، في فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا لدينا إصرار وعزيمة كبيرة لمواجهة إيران، وهي فرصة لكل لاعب لتحقيق إنجاز وتقديم مباراة تاريخية".

اختيارات المحررين

كأس آسيا 2019 | الغساني يوجه رسالة للجمهور العماني قبل لقاء إيران المصيري

وأضاف: "البطولة ليست سهلة، ولكي نفوز بالكأس لا بد أن ننتصر على فريق قوي، ومواجهة إيران فاصلة، مباراة خروج مغلوب.

"الضغوطات بشكل أكبر على إيران، لأنه على الورق هم مطالبون بأن يكونوا الأفضل بحكم خبرتهم، وهذا دافع قوي لنا، نحن فريق قوي ومنظم ولدينا لاعبين واعدين ومستوانا الفني الذي ظهرنا به بدور المجموعات يعطينا فرصة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران".

حول حضور علي الحبسي؛ حارس مرمى المنتخب، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، والذي يغيب عن البطولة للإصابة، علق القائد: "لم أتوقع حضوره، وفور رؤيتنا له شعرت بدعم كبير، وأنه لا بد أن نقدم كل ما لدينا".

يذكر أن العنابي صعد لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه بهذه النسخة، حيث تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة، برصيد ثلاث نقاط.

وتلقت عمان الهزيمة في دور المجموعات أمام أوزباكستان واليابان، وحققت الفوز في اللقاء الأخير أمام تركمانستان.

الموضوع التالي:
لاعب مانشستر يونايتد السابق: صلاح يعبث بسمعته
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | يونس محمود: فرص الأردن كبيرة لعبور دور الـ16 لكن أحذر اللاعبين
الموضوع التالي:
قبل مواجهة ليجانيس – ميسي يحول الفريق المدريدي لخصم مفضل جديد
الموضوع التالي:
كافاني: سجلنا تسعة أهداف للثأر من جانجان
الموضوع التالي:
توخيل: لم أرى في حياتي مباراة بدوري تنتهي 9-0
إغلاق