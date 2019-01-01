كأس آسيا في جول - تحليل بيدرو جوميز كارمونا

كأس آسيا واحدة من البطولات الأقل شهرة بين متابعي كرة القدم في القارة الأوروبية

جول

كشف المدير الفني الإسباني بيدرو جوميز كارمونا مدرب نادي الرفاع الشرقي البحريني قيمة بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق خلال غداً بالإمارات.

الإسباني جوميز كارمونا سيقوم بتحليل مباريات البطولة عبر جول، والتي تحتضنها الإمارات خلال الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبل.

كارمونا يرى أن كأس آسيا واحدة من البطولات الأقل شهرة بين متابعي كرة القدم في القارة الأوروبية، ولكن على الرغم من ذلك يرى المدرب الإسباني أن البطولة لديها مستقبل واعد. اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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المدير الفني الإسباني يدعم مستقبل الكرة الآسيوية خاصة وأنها تتبع منهج تطوير ناجح، مثل اتباع المنهج الإسباني، مشيراً إلى عمله في أكثر من نادي بآسيا في الإمارات والسعودية أخيراً الرفاع الشرقي البحريني.

وشدد كارمونا على وجود اهتمام كبير بكرة القدم في آسيا، مشيراً إلى وجود استثمارات ضخمة في هذا المجال، بدليل تواجد مدربين على مستوى عال جداً في مختلف الدوريات.

وضرب المدرب الإسباني المثل بتأهل نادي العين الإماراتي إلى كأس العالم للأندية مؤخراً، حين واجه نادي ريال مدريد الإسباني.

تبقى يومان على بداية بطولة كأس أمم أسيا 🏆🔜

جمعت المباراة النهائية بين منتخبين عربيين مرتين فقط🧐🏟️

(السعودية والإمارات 1996)

(العراق والسعودية 2007).#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/W7TxMUXBRO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 4, 2019

حول المنافسة على اللقب الآسيوي، أشار إلى أن جميع الأنظار ستتجه نحو المنتخب الياباني، خاصة مع وصول لاعبين من طراز عالمي لدوري بلادهم مؤخراً أمثال أندريس إنييستا وفرناندو توريس.

كذلك لم يستبعد كارمونا كل من منتخبات إيران التي تمتلك قوة ضاربة، كذلك منتخب أستراليا، وأيضا كوريا الجنوبية والصين.

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن فرص صاحب الأرض منتخب الإمارات ووضع نسبة 43.75% لحصد اللقب، وذلك استناداً إلى تحقيق 7 منتخبات مضيفة للبطولة اللقب، من أصل 16 بطولة.