كأس آسيا | زوار جول يختارون القطري الأفضل في دور المجموعات

ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول قناص الدحيل "المعز علي" كأفضل لاعب قطري في دور المجموعات من كأس آسيا، إذ اكتسح التصويت تاركًا خلفه كلاً من المدافع الصلب "بسام الراوي" والجناح الموهوب "أكرم عفيف"

ذو ال22 ربيعًا حصل على حصة الأسد بـ70 في المائة من الأصوات، فيما جاء نجم الدحيل ثانيًا بـ20 في المائة، أما موهبة السد حلت في المركز الثالث ب10 في المائة فقط

الأسمراني الشاب أبدع في المباريات ال3 في مرحلة المجموعات، بل وكان قناصًا رفيعًا وبحس تهديفي كبير، ففي اللقاء الأول أمطر شباك كوريا الشمالية بأربعة أهداف تفنن فيها ونوع بين استفغلال الكرات الجانبية، الانفرادات بالانسلال بذكاء مخادعًا دفاع الخصم.



المعز كانت له كلمته أيضًا أمام بالتوقيع على الهدف الثاني للمنتخب، قبل أن يعود ليقود رفاقع لتحقيق انتصار ممتع على السعودية، إذ كان ماكرًا في مباغتة الدفاع واستعان أيضًا ببنيته الجسدية للتوقيع على الثنائية برأسية رائعة، ليصل بذلك لهدفه السابع معتليًا صدارة الهدافين في المسابقة.