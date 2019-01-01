كأس آسيا | زوار جول يختارون الإماراتي الأفضل في دور المجموعات

ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول جناح الجزيرة "خلفان مبارك" كأفضل لاعب إماراتي في دور المجموعات من كأس آسيا، إذ تفوق بفارق بسيط على زميله والنجم الرائع "أحمد علي مبخوت" ومتوسط ميدان الوصل "علي سالمين""

صاحب ال23 عامًا حصل على 45 في المائة من الأصوات متجاوزًا زميله في الفريق والمنتخب بـ9 درجات فقط، فيما حل سالمين ثالثًا بـ18 في المائة.

خلفان قدم للجماهير أطباقًا كروية دسمة، فقد كان يبدع بمراوغاته وتناغمه الكبير مع رفاقه في بناء الهجمات كما تميز بدقة عالية في التمرير وأشعل الجبهة اليمنى بنشاطه الكبير.

اللاعب تمكن أيضًا من زيارة شباك الهند، إذ افتتح النتيجة بعدما انسجم بشكل رائع مع "علي مبخوت" ليكون بذلك قد مهد الطريق لانتصار منتخبه في اللقاء بهدفين نظيفين.