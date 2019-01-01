كأس آسيا | زوار جول يختارون الأردني الأفضل في دور المجموعات

ما نتائج الاستفتاء المطروح على زوار جول برعاية تويوتا؟

اختار زوار جول نجم أبويل نيقوسيا "موسى التعمري" كأفضل لاعب أردني في دور المجموعات، إذ تفوق على حارس المرمى "عامر شافي" ومتوسط الميدان "خليل بني عطية""

ذو ال21 عامًا حصل على 40% من الأصوات تاركًا خلفه بفارق بسيط حامي عرين منتخبه ب35 في المائة، فيما جاء لاعب اليفصلي الأسمراني ثالثًا بـ 25 في المائة.

الجناح الموهوب كان قد بصم على مستويات جد مميزة أمام أستراليا وسوريا مسجلاً هدفًا رائعا ومقدمًا تمريرتين حاسمتين ساعدا رفاقه بشكل جوهري على تحقيق الانتصار في كلتي المواجهتين، ذلك بالإضافة لإمتاعه الجماهير بمراوغاه الرائعة وانطلاقاته السريعة.

اللاعب تناغم بشكل جد مميز مع رفاقه وكان منبع الخطر بالنسبة للخصمين، بل والرجل الحاسم الذي يعود له الفضل الأكبر في مرور الأردن لثمن النهائي كمتصدر للمجموعة.