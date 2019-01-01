كأس آسيا 2019 | زاكيروني: واثق من تخطي قطر و لا أقرأ الانتقادات

مدرب الأبيض يعلق على الانتقادات التي توجه له ولحكم المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، على رضاه عن مستوى الأبيض خلال بطولة كأس آسيا 2019، موضحًا أن الفريق أدائه يتحسن مباراة تلو الأخرى.

الأبيض يختتم تدريباته اليوم الإثنين، لملاقاة قطر غدًا، على استاد محمد بن زايد، بنصف نهائي البطولة القارية.

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وقال زاكيروني، حول اللقاء خلال المؤتمر الصحفي: "منتخب قطر أحد المنتخبات القوية ويمتاز بترابط خطوطه، الذي منحه أفضلية عدم استقبال أي أهداف طوال مشواره بالبطولة، لكن منتخبنا كلك يتطور من مباراة تلو الأخرى، ربما واجهنا صعوبات في دور المجموعات ودور الـ8 إلا أن تطور أدائنا لوحظ في المباراة الأخيرة أمام أستراليا، لذلك أنا واثق من تخطيه والتأهل للنهائي".

عن الانتقادات التي يتعرض لها كل مباراة، خاصة بوصف أسلوبه بالدفاع، علق: "لا ألتفت لمثل هذه الانتقادات ولا أقرأها من الأساس، أنا منشغل فقط في تطوير أداء فريقي ودراسة الخصوم جيدًا من أجل تحقيق اللقب، خاصة وأن النسخة الجارية مختلفة تمامًا عن نسخة 2011 التي كنت بها مدربًا لمنتخب اليابان، لأن المنتخبات المشاركة في نسخة 2019 جميعها قوية لما شهدته الكرة الآسيوية من تطور بشكل عام".

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بسؤاله عن رأيه في المكسيكي سيزار راموس، الحكم الذي سيدير اللقاء، والذي تعرض لانتقادات عديدة من قبل: "لا يعنيني ما يقال عنه، لأنه ليس من ضمن اختصاصاتي، كل ما يمكنني أن أقوله عنه وفقًا للمباراة التي أدارها لنا في دور المجموعات، أن أدائه احترافي، والأخطاء واردة في كرة القدم".

واختتم: "الجميع في الفريق يعي تمامًا حجم المسؤولية الملقاه على عاتقنا، وواثقون من الوصول للنهائي، وننتظر مساندة الجماهير، التي هي الداعم الأساسي للمنتخب".

يذكر أن الإمارات تأهلت لنصف النهائي بإقصاء المنتخب الأسترالي؛ بطل النسخة الماضية، بالفوز أمامه بهدف نظيف.

بينما جاء صعود الأدعم على حساب كوريا الجنوبية، بعدما تغلب عليه بهدف وحيد.