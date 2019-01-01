كأس آسيا 2019 | زاكيروني: نعاني من سلبيتين وأنا لست مدربًا متحفظًا

مدرب الإمارات يتحدث عن مواجهة قيرغيزستان وأبرز سلبيات فريقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض ألبيرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، نغمة الاستهانة بخبرات منتخب قيرغيزستان، مؤكدًا أن تطور كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.

الإمارات تستعد لمواجهة قيرغيزستان غدًا الإثنين، على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

وتأهل المنتخب القيرغيزستاني لهذا الدور لأول مرة في تاريخه، حيث تعد هذه المشاركة هي الأولى له في البطولة القارية.

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زاكيروني تحدث عن اللقاء، خلال مؤتمر صحفي، وقال: "المرحلة الحالية تتطلب التركيز الشديد، ليس هناك فرصة للتعويض، نحن في مرحلة خروج المغلوب، وأنا واثق في اللاعبين وقدرتهم على تخطي المباراة".

وأضاف: "نعمل خلال التدريبات عن تطوير الأداء، وما ينقصنا هو السرعات، نحتاج لسرعة أكثر في الأداء من أجل مفاجأة خصومنا، وهو ما جعل منافسينا يتفوقون علينا في الهجمات المرتدة، هذا فقط ما ينقصنا، لكن كافة النواحي الأخرى تفوقنا بها بكل مباريات دور المجموعات".

واستطرد: "قيرغيزستان ربما خبرته قليلة في البطولة، لكنه تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وأصبح يشبه المنتخب الروسي، بجانب أنه احتل المركز الثالث في تصفيات كأس العالم ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

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عن نقاط قوة قيرغيزستان، أوضح: "خط وسطه هو الأخطر، لما يقوم به من دور مهم في تزويد اللاعبين بتمريرات حاسمة، وأخطر لاعبيه هو لوكس، سنعمل على إيقافه بشتى الطرق".

مدرب الأبيض تابع: "منتخبنا حاليًا يمر بفترة جيدة، استعدنا عديد المصابين والجميع جاهز للقاء، ولديهم رغبة قوية في مواصلة المشوار، وما أراه أمرًا رائعًا أن جميع اللاعبين أصبحوا يتطلعون لتحقيق اللقب".

واختتم المدرب حديثًا بالدفاع عن نفسه، حول اتهامه بأنه دفاعي بشكل كبير: "أنا مدرب واقعي أعمل على إيجاد التوازن بين كافة خطوط الفريق، وفي البطولات الكبرى نحتاج للتنوع في الأداء، وما يقال عن تحفظنا في دور المجموعات غير صحيح بالمرة، والدليل خطورتنا الهجومية خلال الثلاث مباريات".

يذكر أن الأبيض تأهل لدور الـ16 محتلًا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادلين.

بينما تأهلت قيرغيزستان كأفضل ثالث عن المجموعة الثالث برصيد ثلاث نقاط، حيث حققت فوز وحيد وتلقت هزيمتين.