كأس آسيا 2019 | رسميًا - الرباط الصليبي يحرم سوريا من نجمها بالبطولة
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن أسامة أومري؛ لاعب المنتخب السوري، تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض له خلال أولى مباريات منتخب بلده بكأس آسيا الإمارات 2019.
وكان اللاعب قد خرج مصابًا أمس الأحد، خلال مواجهة نسور قاسيون أمام منتخب فلسطين، بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، متأثرًا بإصابته.
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أومري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال … شكرًا لإخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي وكل من بادر للسؤال عني والاطمئنان على حالتي، ولنادي قطر الذي تكفل بإجراء العمل الجراحي".
وأضاف: "التشخيص الطبي أظهر إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سأغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا، لكن إخواني اللاعبين سيكونون قادرين بإذن الله على تجاوز ذلك وتحقيق نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات القادمة".
نجم نسور قاسيون اختتم: "أتمنى من جماهيرنا الغالية الدعم والوقوف مع الفريق، وإن شاء الله التأهل للدوري الثاني يكون من حليفنا".
الحمد لله على كل حال ... شكرا لاخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي وكل من بادر للسؤال عني والاطمئنان على حالتي ولنادي قطر الذي تكفل باجراء العمل الجراحي ... التشخيص الطبي أظهر اصابتي بقطع في الرباط الصليبي و بالتالي سأغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا لكن اخواني اللاعبين سيكونون قادرين باذن الله على تجاوز ذلك و تحقيق نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات القادمة واتمنا من جماهيرنا الغالية الدعم والوقوف مع الفريق وان شاءلله التاهل للدور الثاني بكون من حليفنا اخوكم أسامة اومري ❤️
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بين سوريا وفلسطين، ليقتسمان المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف الأردن صاحبة الصدارة برصيد ثلاث نقاط.
نسور قاسيون يواجهون في اللقاء المقبل الأردن في العاشر من الشهر الجاري ثم إستراليا في 15 من الشهر ذاته.
"أوليييه أولييييه أولييييه" 🗣️
فرحة فلسطينية بعد حصد الفدائيين لنقطتهم الأولى في تاريخ الكأس الآسيوية! 🎉
(📽️: @afcasiancup )#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/6UC8ww9n1r — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يناير ٢٠١٩