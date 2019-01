كأس آسيا 2019 | رسميًا - الرباط الصليبي يحرم سوريا من نجمها بالبطولة

الحمد لله على كل حال ... شكرا لاخواني اللاعبين والجمهور السوري الغالي وكل من بادر للسؤال عني والاطمئنان على حالتي ولنادي قطر الذي تكفل باجراء العمل الجراحي ... التشخيص الطبي أظهر اصابتي بقطع في الرباط الصليبي و بالتالي سأغيب عن باقي مباريات المنتخب في كأس آسيا لكن اخواني اللاعبين سيكونون قادرين باذن الله على تجاوز ذلك و تحقيق نتائج مشرفة تفرح ملايين السوريين في المباريات القادمة واتمنا من جماهيرنا الغالية الدعم والوقوف مع الفريق وان شاءلله التاهل للدور الثاني بكون من حليفنا اخوكم أسامة اومري ❤️

