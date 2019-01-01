كأس آسيا 2019 | بن غليطة: مساندة قيادات الإمارات كلمة السر وعلى اللاعبين رد الدين

الأبيض الإماراتي وصل لنصف النهائي وقطر فقط تفصله عن النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد مروان بن غليطة؛ رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالدعم الذي تقدمه قيادات الدولة للمنتخب الوطني، مثنيًا على لافتة حضور هزاع بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والرئيس الفخري لاتحاد الكرة، لمواجهة أستراليا بربع النهائي.

الأبيض حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 بعدما أقصى بطل النسخة الأخيرة المنتخب الأسترالي، بالفوز أمامه بهدف نظيف.

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وقال بن غليطة، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد: "حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد للقاء أستراليا كان له مفعول السحر في نفوس اللاعبين، كان بمثابة مفاجأة سارة جعلتهم أكثر إصرارًا وعزيمة على تحقيق الفوز والتأهل".

وأضاف: "لافتة الشيخ هزاع تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتخب، ويشير بوضوح إلى الدعم غير محدود الذي يناله المنتخب من الدولة، لذلك على اللاعبين مضاعفة الجهد ومواصلة العمل من أجل التتويج باللقب".

رئيس الاتحاد الإماراتي اختتم: "الآن المنتخب وصل إلى مرحلة مهمة، تتطلب مزيدًا من الالتفاف حوله، ويجب أن نعمل بروح الفريق الواحد، لنرد الدين للقيادات التي وفرت كافة سبل النجاح للأبيض".

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يذكر أن الإمارات تستعد لملاقاة قطر بعد غد الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نصف نهائي البطولة القارية.

ونفدت اليوم الأحد، الجميع التذاكر التي قام مجلس أبو ظبي الرياضي بتوزيعها مجانًا على الجماهير بتوجيه من نهيان آل زايد.