كأس آسيا | الهندي تشيتري يتفوق على ميسي دولياً

رونالدو فقط هو من يتفوق عليه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تفوق المهاجم الهندي المخضرم، سونيل تشيتري، على الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ترتيب الهدافين الدوليين الحاليين.

وانتهى الشوط الأول بين الهند وتايلاند، في كأس آسيا 2019، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لكن اللاعب ذاته عاد لتسجيل هدف التقدم الثاني لبلاده في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وتقدم المنتخب الهندي بهدف تشيتري البالغ 34 عامًا، من ركلة جزاء، وعدل دادنجا النتيجة لتايلاند، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل شيتري هدف التقدم للهند.

جميعهم يعرفون أنه سبب الفوز.. عامر شفيع تلقى التحية من الجماهير، زملائه ومدربه.. عاش سد وادي العرب! 👏🔝#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/1AyApm0kfj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

وأصبح الهداف الهندي في جبعته 66 هدفًا دولياً، ليتفوق من خلاله على الأرجنتيني ليونيل ميسي في رصيد الأهداف الدولية، صاحب المركز الثالث برصيد 65 هدفًا.

8⃣5⃣ @Cristiano 🇵🇹

6⃣6⃣ @chetrisunil11 🇮🇳

6⃣5⃣ @TeamMessi 🇦🇷



Sunil Chhetri scores his 66th with India to overtake Lionel Messi becoming the active player with the 2nd most international goals 👏 pic.twitter.com/4EaDP8IeqK — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 6, 2019

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أفضل الهدافيين الدوليين بين اللاعبين الحاليين، برصيد 85 هدفًا.

يعد الإيراني علي دائي هو أفضل هداف دولي في التاريخ برصيد 109 سجلها بقميص المنتخب الإيراني.

ويتواجد المنتخب الهندي ونظيره التايلاندي في المجموعة الأولى والتي تضم الإمارات المستضيفة، والبحرين.