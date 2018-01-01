كأس آسيا - المنتخب السعودي الباحث عن رابع لقب قاري بعد غياب طويل

أيام على انطلاق البطولة الأقوى على صعيد المنتخبات في الكرة الآسيوية، بدأ الحديث في الوسط الرياضي السعودي عن حظوظ الاخضر في تحقيق هذه البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة السعودية حصد نتيجة التفوق الرياضي الذي تمر به الكرة السعودية مؤخراً وترجمة ذلك إلى الوقائع عن طريق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس آسيا 2019.

ومع بقاء أيام على انطلاق البطولة الأقوى على صعيد المنتخبات في الكرة الآسيوية، بدأ الحديث في الوسط الرياضي السعودي عن حظوظ الاخضر في تحقيق هذه البطولة.

المنتخب السعودي الذي يمر بحالة استقرار فني منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي يأمل في إضافة لقب قاري جديد ضمن خزائن بطولاته. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويدخل المنتخب السعودي هذه البطولة متواجداً على رأس المجموعة الخامسة، رفقة كل منتخبات لبنان وكوريا الشمالية وقطر.

قائمة المنتخب السعودي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة المنتخب السعودي، التي تضم 23 لاعبًا استعدادًا للدخول في معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات الشهر القادم.

وغاب عن القائمة لاعبا الهلال محمد كنو ونواف العابد، ولاعب القادسية هارون كمارا، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر.

وضمت القائمة، 3 حراس مرمى هم محمد العويس ووليد عبدالله ومحمد اليامي، بالإضافة إلى 7 لاعبين في الدفاع: حمدان الشمراني وعبدالإله العمري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي ومحمد آل فتيل وعلي البليهي.

وفي خط الوسط جاء كلًا من: عبدالله الخيبري وعبدالله عطيف وإبراهيم غالب وأيمن الخليف وحسين المقهوي وسلمان الفرج ويحيى الشهري وهتان باهبري وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وسالم الدوسري.

واختار بيتزي ثنائي هجومي فقط مكون من: فهد المولد ومحمد الصيعري.

النجم المتوقع

من المنتظر أن تنصب أعين المتابعين على أداء لاعب الوسط سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في الجانب الدفاعي والهجومي، حيث يُقدم اللاعب أداء راقي رفقة فريقه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضع جماهير الأخضر أمالاً كبيرة على اللاعب في سرعة التحول من الدفاع للهجوم أمام المنافسين وهو الدور الأبرز الذي يُقدمه اللاعب بجدارة، نظراً للسرعات العالية التي يمتلكها.

ولا يُمكن إغفال التأثير الإيجابي للاعب من تجربة الاحتراف التي خاضها الموسم الماضي مع نادي فياريال الإسباني في الاتفاقية بين الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورابطة الدوري الإسباني.

على صعيد اللاعب نفسه فسيحاول تقديم كل ما لديه في البطولة، من أجل انتظار عروض احترافيه والتي وصلته بالفعل عقب بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، إلا أن مدربه جورج جيسوس تمسك ببقاء مع الفريق الهلالي.

طريقة اللعب

المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي يعتمد مع المنتخب السعودي منذ وصوله على طريقة 4-5-1 مع الاعتماد على الكثافة في وسط الملعب من أجل الاستحواذ على الكرة أغلب أوقات المباراة.

الأمر المؤكد في اعتماد بيتزي على هذه الطريقة يعود إلى عدم تواجد رأس حربة مميز في منطقة جزاء المنافسين في الكرة السعودية التي تُعاني حالياً من حالة فقر في هذه المنطقة، ومن المنتظر أن يكون رأس الحربة فهد المولد الذي يتحرك على أطراف الملعب معتمداً على سرعته في الانطلاقات.

الانجازات في البطولة

المنتخب السعودي صاحب نصيب الأسد في عدد مرات الوصول للمباراة النهائية برصيد ست مباريات نهائية، بل إنه هو الأكثر وصولاً للنهائي من بين جميع المنتخبات التي شاركت في كأس آسيا على مدار تاريخ البطولة والقائمة التالية توضح سجل المباريات النهائية في كلًا من النسخ السابقة لكأس آسيا:

البطولة المضيف البطل الوصيف نتيجة النهائي

1968 إيران، إيران بورما أقيمت بنظام المجموعة

1972 تايلاند، إيران كوريا.ج 2-1 (وقت إضافي)

1976 إيران، إيران الكويت 1-0

1980 الكويت، الكويت كوريا.ج 3-0

1984 سنغافورة، السعودية الصين 2-0

1988 قطر، السعودية كوريا.ج 0-0 (4-3)

1992 اليابان، اليابان السعودية 1-0

1996 الإمارات، السعودية الإمارات 0-0 (4-2)

2000 لبنان، اليابان السعودية 1-0

2004 الصين، اليابان الصين 3-1

2007 أقيمت البطولة في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، العراق السعودية 1-0

2011 قطر، اليابان أستراليا 1-0 (و.إضافي)

2015 أستراليا، أستراليا كوريا.ج 2-1 (و.إضافي)

تاريخ أنطونيو بيتزي

يمتلك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواراً طويلاً في التدريب قبل التوقف في المحطة الاخير مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وخلال مشواره قاد بيتزي كل من أندية كولون سانتا الأرجنتيني ثم تحول لقيادة أونيفرسيداد دي سان مارتن البيروفي عام 2006، بعدما تحول لقيادة فريق سانتياغو مورينيغ عام 2009، ومنه قاد فريق أنيفرسيداد التشيلي وحقق معه لقب الدوري.

موسم 2011\2012 تحول لقيادة روساريو الأرجنتيني، قبل أن يتحول لفريق سان لورينزو الأرجنتيني موسم 2012\2013 وحقق معه الدوري الأرجنتيني، ثم تحول لقيادة فانسيا الإسباني موسم 2013\2014 ووصل معه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ثم قاد فريق ليون المكسيكي، وكانت أخر محطاته مع منتخب تشيلي وحقق معه بطولة كوبا أمريكا ووصافة بطولة كأس العالم للقارات.

ارقام بيتزي مع الأخضر

قاد بيتزي المنتخب السعودي حتى الآن في 15 مباراة حيث أكمل 392 يوم مع الأخضر السعودي، وحقق الفوز في 4 مباريات، تعادل في ثلاثة، وخسر 8 مواجهات، واعتمد خلال هذه الفترة على 45 لاعب.