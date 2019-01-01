كأس آسيا | أحمد خليل: نحترم أستراليا ولكن بدون خوف

مهاجم المنتخب الإماراتي يتمنى تفوق بلاده لتحقيق آمال بلاده في الفوز باللقب

يرى أحمد خليل مهاجم المنتخب الإماراتي، أن احترام الخصم هو السلاح الأنسب لفريق أمام نظيره الأسترالي.

الإمارات تستعد لمواجهة قوية أمام أستراليا يوم الجمعة القادم، في إطار دور الثمانية من كأس الأمم الآسيوية.

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مهمة أصحاب الأرض والجمهور تأتي صعبة، ولكن خليل لا يعتقد أن الخوف سيفيد فريقه.

والد سالا يُكمل تصريحاته :"لم يتصل بنا أحد لأننا عائلة متواضعة، المستقبل كان أمامه.. كان يخطط للعديد من الأشياء" 🗣️ pic.twitter.com/bvKIT2EiVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وقال خليل:"علينا احترام أستراليا ولكن بدون أي خوف أو رهبة من المباراة".

وأضاف:"المنتخب الأسترالي سيحترمنا أيضاً، لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا وجمهور باستاد هزاع بن زايد".

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وتابع:"أتمنى مرور كل شيء على ما يرام في الأيام القادمة للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة".

وكان الأبيض قد بلغ ربع النهائي بعد فوزه على قيرغيزستان 3/2 في دور الـ16.