قيمة خرافية وسبيكة ذهبية .. أسرار ساعة ميسي التي ارتداها في تقديمه مع باريس

التفاصيل الخاصة بالساعة الجديدة التي أطلقها ليونيل ميسي في ظهوره الأول أمام جماهير باريس.

عاش عالم كرة القدم قبل أيام قليلة لحظة تاريخية، تمثلت في توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 21 عامًا قضاها مع برشلونة الإسباني.

ميسي، وأثناء ظهوره الأول لتحية جماهير باريس سان جيرمان التي احتشدت لرؤية، ظهر الأرجنتيني مرتديًا قميصًا يحمل اسم العاصمة الفرنسية وشعار ناديه الجديد.

نجم باريس سان جيرمان لوح بيده اليمنى لجماهير النادي الفرنسي، وظهر وهو يرتدي ساعة جميلة وحصرية.

ما هي مواصفات ساعة ميسي الجديدة؟

صحيفة "as" الإسبانية، كشفت أن ساعة ميسي الجديدة من علامة رولكس التجارية الشهيرة، وأنها قطعة مميزة للغاية، ذات ميناء أسود غامق، وإطار دارئي مصنوع من مواد ثمينة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الساعة تحتوي على سبيكة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط، وحصلت روكلس على براءة اختراع لها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن متانة ساعة ميسي الجديدة تجعلها الرفيق المثالي لأيام الإبحار الطويلة التي يستمتع بها النجم الأرجنتيني كل صيف.

ما هي قيمة ساعة ميسي الجديدة؟

وسيتساءل الكثيرون عن سعر هذه الساعة الأقرب إلى الجوهرة، ويبدو أن قيمتها لم تأت لتناسب جميع الميزانيات، حيث أن المعلومات على موقع شركة رولكس على الإنترنت تكشف أن قيمة بيع هذا الطراز تصل إلى 26 ألف يورو.

Messi rocking the obscure Yacht-Master Rolex constructed from 18 carat ‘Everose’ gold. It has an ‘Oysterflex’ bracelet, which is ideally just metal inserts reinforced hybrid strap for form fitting the owner’s wrist. 🔥 pic.twitter.com/kASeAftM0z — Man-Day Mad-ness (@RamzZy_) August 12, 2021

وعبر ظهوره بتلك الساعة الجديدة، أكد ميسي أن تغيير الفريق لم يكن الشيء الوحيد الذي تغير بالنسبة له في الأشهر الأخيرة.

ما هو تاريخ ميسي مع علامات الساعات التجارية؟

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي، وكما تشير مجلة "GQ" الأمريكية، حصل على ساعة من علامة "Audemars Piquet" التجارية عندما فاز بأول لقب له مع برشلونة في عام 2005.

ومنذ ذلك الحين استخدم ميسي تلك العلامة التجارية كثيرًا، وفي عام 2010 أصبح سفيرًا لها، وأطلق بعد عامين إصدارًا محدودًا باسمه.

وفي وقت لاحق، شوهد ميسي وهو يرتدي ساعة من علامة "Jacob & Co" بألوان علم الأرجنتيني، وهي العلامة التجارية التي أصبح سفيرًا لها أيضًا في عام 2019.

والآن، وفي تاريخ مهم مثل وصوله إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية، أوضح ميسي أن التغيير لم يكن فقط في الفريق، بل ظهر على معصمه كذلك.

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