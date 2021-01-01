قيل أنه "انتهى" و"عالة على يوفنتوس".. كريستيانو يستمر بالحسم

أرقام كريستيانو بعد مباراة نابولي

يستمر كريستيانو رونالدو بالحسم مع ناديه يوفنتوس وهذه المرة من بوابة القمة مع نابولي في آليانز ستاديوم لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وبهدفه في شباك الضيوف يكون وصل كريستيانو إلى هدفه رقم 25 هذا الموسم.

وفيما يلي أرقام كريستيانو بعد مباراة نابولي:

وصل إلى 25 هدف في 12 موسماً على التوالي

سجّل 25 هدفاً من 26 مباراة في الدوري

32 هدفاً في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم

97 هدفاً في 125 مباراة ليوفنتوس

صنع 22 هدف في جميع البطولات

ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس؟

من هم اللاعبون الذين سجلوا أكثر من 25 هدفاً في نسختين مختلفتين من الدوري الإيطالي؟

1932/33 - 1933/34 فيليس بوريل

1949/50- 1951/52 جون هانسن

1959/60 - 1960/61 عمر سيفوري

2019/20 - 2020/21 كريستيانو رونالدو

الإعتماد على كريستيانو:

في إحصائية تُشير بوضوح إلى نسبة اعتماد يوفنتوس بالأهداف على كريستيانو فإن البرتغالي أحرز 5 أهداف من آخر 7 أهداف سجلها يوفنتوس فيما تشاطر كييزا وديبالا الهدفين المتبقيين