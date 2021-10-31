قيادة نيوكاسل السعودية ترفض المثلية الجنسية

شنت جمعيات دعم المثليين حملات واسعة في الأيام الأخيرة على نادي نيوكاسل الإنجليزي ورعاته، بدعوى "غض الطرف عن رهاب المثلية الجنسية".

الجمعيات اتهمت الشركات الراعية لنادي نيوكاسل، والتي دعمت المثلية في أوقات كثيرة، بالنفاق بعد صمتهم على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي الإنجليزي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن ثمانية على الأقل من شركاء النادي يدعون أنهم يقدرون التنوع أو تكافؤ الفرص، ومع ذلك لم يستجب سوى واحد فقط للتعليق على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي نيوكاسل.

بيف جاكسون، الشريك المؤسس لإحدى الشركات الراعية لنادي نيوكاسل، علق على استحواذ السعودية على النادي قائلًا: "عندما تضع شركة شعارها على قميص فريق أو لوحة رعاية، فإنها تتماشى مع النادي بأكمله، بلاعبيه ومشجعيه وملاكه".

وأضاف: "لذلك حين يكون النادي مملوكًا جزئيًا أو بأغلبية أسهمه إلى أحد الأنظمة التي تحارب المثلية، لا يمكن للجهات الراعية أن تدعي أنها لم تكن على علم، أو أنها غير ذلك صلة".

وواجهت السعودية طوال سنوات انتقادات بشأن حقوق المرأة، لكن في السنوات الأخيرة تمت إصلاحات عديدة في هذا الشأن، بداية من السماح للمرأة بالقيادة والذهاب إلى الملاعب الرياضية، إلى جانب عدد آخر من الإصلاحات.

وسيكون أمام نيوكاسل وقادته الجدد تحدٍ هام الشهر المقبل، عندما يشارك في حملة "أشرطة قوس قزح" السنوية الخاصة بدعم المثلية الجنسية.

وعلى جانب آخر، فإن إحدى مجموعات المثلية الجنسية الداعمة لنادي نيوكاسل، أكدت أنهم لم يتلقوا أي مخاوف من الأعضاء منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

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