"قولهم يا تريكة.. قولهم يا متعب" - خماسية صن داونز.. ذكرى مريرة في تاريخ الأهلي

الأهلي رد الاعتبار وأقصى صن داونز من منافسات البطولة من الموسم الحالي

"قولهم يا تريكة.. قولهم يا صخرة.. قولهم يا عماد يا متعب قولهم يا شادي يا محمد قولهم يا أحمد يا شوبيروقولهم يا حسام يا غالي.. قولولهم عيب هذا الكلام".. كلمات هزت جماهير الأهلي المصري ولن تمحى من ذاكرتهم للأبد بسبب مرار الهزيمة.

كلمات المعلق محمد الكواليني الذي غلب عليه انتماءه للنادي الأهلي بسبب ثقل الهزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في بروتوريا بجنوب إفريقيا.

في مثل هذا اليوم العام الماضي كانت هزيمة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بخمسة أهداف دون مقابل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وفي لقاء الإياب لم ينجح الأهلي سوى بتسجيل هدف واحد فقط ويودع منافسات دوري أبطال إفريقيا في مشهد مخزي للاعبي الأهلي وجماهير الفريق الأحمر.

كان الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي والذي أدار المباراة بشكل غريب مما أدى إلى الهزيمة القاسية أمام بطل جنوب إفريقيا آنذاك لتبقى راسخة في السجل الأسود لفريق القلعة الحمراء.

وتعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز هي ثاني أثقل هزيمة في تاريخ الفريق الأحمر على مر التاريخ سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية بعد هزيمة الزمالك موسم 43 – 44 بسداسية نظيفة.

ونجح الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي من منافسات البطولة لرد اعتباره بعد الهزيمة الكبيرة في المناسبة الماضية أمام الفريق الأصفر.