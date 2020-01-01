قوة الهلال الغاشمة وسلاح الأهلي الفتاك .. من ينتصر في معركة الكلاسيكو؟

من سيكون له الغلبة في الكلاسيكو، لوشيسكو أم ميلويفيتش؟

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي والهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بختام الجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي صاحب الأرض، هدفه تحقيق الانتصار من أجل الحفاظ على المركز الثالث على أقل تقدير، لحجز البطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

أما عن الهلال، فيدخل المباراة وهدفه حسم النقاط الثلاث، من أجل الاقتراب أكثر من التتويج باللقب، والحفاظ على الفارق بينه وبين غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز نقاط القوة والضعف في الفريقين، قبل المواجهة المنتظرة بينهما..

غيابات الأهلي

يعاني النادي الأهلي حاليًا من غياب أبرز لاعبيه خلال الوقت الحالي، لأسباب مختلفة، سواء بسبب الإصابة أو حظر الطيران أو الإيقاف.

هذا الأمر الذي عانى منه الأهلي خلال مباراته الأخيرة أمام الفيصلي، وتحدث عنه المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، وتسبب في خسارة الفريق بهدفين دون رد.

أزمات دفاعية بالأهلي

على المستوى الدفاعي، يعاني الأهلي بشكل كبير، في ظل البطء الواضع في عمق الدفاع، وهذا ما تابعناه خلال مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، حيث عانى الراقي من هذا الأمر كثيرًا طوال المباراة.

مدافعي الأهلي يفتقدون عنصر السرعة، خاصة في العمق، أما على مستوى الأطراف، فيمتلك لاعبو الفريق الخبرة، ولكن هناك أزمة في السرعات بشكل كبير، وهو الأمر الذي سيشكل أزمة أمام السرعات التي يمتلكها الهلال.

أسلحة الأهلي الفتاكة

قد يبدو الهلال لأي مشجع كفريق متكامل دون أي ثغرات، وسط النتائج الطيبة التي يحققها الفريق، والمستوى المبهر الذي ظهر عليه لاعبي الزعيم بشكل كبير الفترة الماضية.

ولكن هناك أزمتين يعاني منها الهلال، الأولى تتمثل في فقدان حارس مرمى الهلال عبد الله المعيوف التركيز في بعض الأحيان، وهو الأمر الذي يجب أن يستغله الأهلي بتصويبات قوية من خارج منطقة الجزاء، خاصة من جانب السوري عمر السومة الذي يتميز بهذا الجانب.

أما عن الثغرة الثانية، هي عدم قدرة لاعبي الهلال في التعامل مع الكرات المرتدة السريعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحويل الكرة من الجهة اليمنى لليسرى أو العكس، حيث لا يستطيع لاعبي الزعيم التعامل مع الكرات المرتدة التي تتميز بالسرعة، في ظل تركيز اللاعبين على التكتل داخل منطقة الجزاء، دون التمركز بشكل جيد.

غياب إدواردو

تأكد غياب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عن مواجهة الهلال والأهلي المقبلة، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة العدالة الأخيرة، وبالتالي لن يستطيع المشاركة في الكلاسيكو.

غياب إدواردو سيكون مؤثرًا بكل تأكيد، لأنه واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، وتعويضه سيكون الأقرب هو اللاعب البيروفي أندريه كاريلو.

قوة هجومية غاشمة للهلال

لا أحد يختلف على أن الهلال يمتلك قوة هجومية كبيرة جدًا، في ظل تواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميس وبديله السوري عمر خربين في المقدمة، وعلى الأطراف يتواجد البيروفي أندريه كاريلو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري المتألق مؤخرًا، وعلى مقاعد البدلاء يتواجد نواف العابد وهتان باهبري أصحاب القدرات الكبيرة، بجانب البديل المتألق صالح الشهري.

ودائمًا يستغل لوشيسكو تلك القوة الهجومية الكبيرة في المباريات، وذلك وفقًا لمعطيات المباريات، ولكن من هم اللاعبين الذي سيعتمد عليهم المدرب الروماني أمام الأهلي؟

من واقع المباريات السابقة، سيلعب جوميس كمهاجم صريح، وخلفه الثلاثي كاريلو وجيوفينكو وسالم الدوسري.

السرعات هي الحل

يجب أن يعتمد لاعبي الهلال على السرعات بشكل كبير أمام الأهلي، في ظل معاناة الأخير بالجانب الدفاعي على مستوى السرعة، خاصة على الأطراف.