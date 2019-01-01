قوانين الفيفا تجبر برشلونة على بيع لاعبين بنهاية الموسم

كم يحتاج برشلونة من أموال لتجنب أزمات قانون اللعب المالي النظيف؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يحتاج برشلونة لبيع عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة والحصول على مقابل مادي يصل إلى 172 مليون يورو.

برشلونة أعلن عن ميزانية الموسم الجديد في مؤتمر صحفي مساء أمس، الخميس، وكشف عن موقفه من ضم نيمار دا سيلفا وماتياس دي ليخت.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ برشلونة كان يحتاج للحصول على 145 مليون يورو من بيع اللاعبين في الصيف الماضي ولكنّه لم يتمكن سوى من الحصول على 131 مليون يورو فقط.

ويحتاج البلوجرانا إلى 172 مليون يورو ويأمل في أن يرحل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ بصورة نهائية ليحصل على 120 مليون يورو.

ووفر النادي 60 مليون يورو من بيع مالكوم وكوكوريلا وإعارة كوتينيو خلال الموسم الجاري، ولكن الأمر لا يكفي وقد يبدأ في بيع اللاعبين في يناير.

جدير بالذكر أنّ برشلونة أعلن عن وصول ميزانية موسم 2019-2020 إلى 1047 مليون يورو وهو أول نادي تتجاوز ميزانيته المليار يورو.