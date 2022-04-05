قواعد جديدة لحظر نجوم الكرة من الترويج لشركات المراهنة والقمار

تقوم هيئة تنظيم الإعلانات في بريطانيا، بالتخطيط لحظر لاعبي كرة القدم والمدربين وغيرهم من المشاهير، من الظهور في إعلانات شركات القمار.

وقررت اللجنة بإدخال بعض التغييرات والقواعد الجديدة، لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وغيرهم من الفئات الضعيفة.

وقال موقع "SportsBible" إن اللوائح ستمنع شركات المراهنات من عرض الإعلانات التي تتمتع بجاذبية قوية للأطفال والشباب.

ويشمل حظر ظهورها على قمصان الفرق وكذلك في الملاعب والإعلانات وفي محتوى ألعاب الفيديو.

ويتضمن كذلك منعها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مثل التلفزيون والراديو والصحف والإنترنت.

ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022 في قطر.

ومن جانبه قال شهريار كوبال مدير اللجنة:"أيام الإعلانات التي يظهر فيها نجوم الرياضة للترويج للمراهنات والقمار أصبحت معدودة بالنسبة لمن هم أقل من 18 سنة".

وأضاف:"تدعو القواعد الجديد لتنظيم الأمر وجعله أكثر تحديدًا للجمهور البالغ الأكثر ملاءمة لما يتم الترويج له".

يذكر أن العديد من الشخصيات الرياضية الهامة ظهرت في إعلانات شركات المراهنة الفترة الأخيرة، مثل جوزيه مورينيو مدرب روما وجاك ويلشير لاعب آرسنال السابق وهاري ريدناب المدرب السابق لتوتنهام.

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