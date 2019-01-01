قواعد الدوري الإنجليزي تحرم ليفربول من "الشارة الذهبية"

شارة كأس العالم للأندية الذهبية

أجمعت جُل الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الأحد، على أن قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ستحرم ليفربول من وضع الشارة الذهبية الخاصة بأبطال العالم على قميصه في الدوري الأكثر إثارة وشهرة في العالم.

وتوج الريدز ببطولة كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية، التي جرت أمس السبت على ملعب "خليفة الدولي".

وبحسب اللوائح، فإن الفيفا يسمح لبطل مونديال الأندية، بوضع شعار البطولة فيما يعرف "بالشارة الذهبية"، على قميصه حتى موعد إعلان بطل العالم الجديد في العالم التالي.

لكن وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن قوانين البريميرليج ستعيق ليفربول من وضع الشارة على قميصه في الدوري الإنجليزي، فيما سيضعها في صدر قميصه عندما يخوض أي مباراة أوروبية في الفترة القادمة، كما حدث مع مانشستر يونايتد قبل ما يزيد عن عقد من الزمن.

ويبقى الاستثناء الوحيد لظهور الشارة الذهبية على المستوى المحلي الإنجليزي، هو التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وليس البريميرليج.

وقال متحدث باسم الفيفا "يمكن للفريق الفائز وضع شارة أبطال العالم من يوم تتويجه وحتى نهاية البطولة القادمة".

أما لاعب وسط ليفربول فينالدوم فقال "عندما أتحدث عن البطولة مع الأهل والأصدقاء، يسألون عن الشارة الذهبية، هذا الشيء نريده، حتى في كل مرة ننظر فيها إلى القميص سنتذكر أننا أبطال العالم".