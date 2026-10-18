هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
imago-sport-1084679826.jpgANP
Bart DHanis
ترجمه

قنبلة أسفل المدرجات .. الشرطة الهولندية تخلي ملعب مباراة فينورد

الدوري الهولندي
تيلستار ضد فينورد
تيلستار
فينورد

الملعب تعرض للإخلاء

أمرت الشرطة بالإخلاء الفوري لملعب بوكو شتاديون في فيلسن-زويد بعد صافرة النهاية مساء السبت، وفقًا لما ذكرته ESPN، بين وسائل إعلام أخرى.

وفي وقت سابق من مساء السبت، كان تيلستار وفينورد قد خاضا مباراة شرسة على أرضية ملعب بوكو شتاديون، وانتهت في النهاية بفوز فريق روتردام بنتيجة 4-3.

وبعد صافرة النهاية، بدأت الشرطة في إخلاء جميع الموجودين داخل الملعب، حيث أخلت المدرجات بالكامل بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

ثم طوّقت الشرطة المحلية الملعب بالكامل بشريط أمني، ووصل فريق متخصص وقام بفحص قنبلة دخانية كانت موجودة أسفل المدرج.

وبعد منتصف الليل بقليل، تم تأمين القنبلة الدخانية وأصبح ملعب بوكو شتاديون جاهزًا للاستخدام من جديد، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل