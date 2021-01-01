قناة الأهلي تكشف تطورات إصابة بانون .. وموقفه من مواجهة الدحيل

بانون أبرز المدافعين في الأهلي المصري

زفت قناة النادي الأهلي المصري الرسمية، منذ قليل خبرًا سارًا لجماهير القلعة الحمراء بشأن مباراتهم أمام الدحيل في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني، في المشاركة السادسة للمارد الأحمر في تاريخ كأس العالم للأندية كونه بطل القارة السمراء.

وأعلنت عبر شاشتها قناة الأهلي، جاهزية المغربي بدر بانون مدافع الفريق لخوض لقاء الدحيل غدًا بعد خوضه المران كاملًا دون الشكوى من الإصابة.

وكان بانون قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، أمس الثلاثاء، خلال المران الجماعي ليدب القلق داخل قلوب الجماهير والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

أكدت قناة النادي الأهلي خضوع بانون لجلسة علاجية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، من أجل علاج الإصابة التي لحقت به وأربكت حسابات الجهاز الفني.

والجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والدحيل المقرر لها غدًا الخميس، يواجه بايرن ميونيخ في لقاء نصف النهائي من البطولة بالنسخة الحالية.