قنابل الحرب العالمية الثانية تعطل تدريبات روما

الجيش الإيطالي يقتحم مركز تدريبات روما من أجل إزالة قنابل غير منفجرة منذ الحرب العالمية الثانية.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الجيش قد وجود في مركز تدريبات فريق روما اليوم السبت من أجل إزالة عدد من القنابل الغير منفجرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ماسيجارو"، والتي أكدت أن تلك القنابل تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، ولم تنفجر خلالها.

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وأوضحت الصحيفة أن عدد تلك القنابل كان حوالي 20 قنبلة، تم اكتشافهم مؤخرًا واتخذ قرار إزالتهم بشكل فوري تحسبًا لأي حوادث غير منتظرة.

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وقامت القوات التي حضرت لملعب التدريبات بإبطال مفعول القنابل وإزالتها بشكل كامل خلال ساعة واحدة فقط بحسب ما ذكر نادي روما.

وفي الوقت الذي تمت خلاله مقاطعة بعض الأنشطة في مركز التدريبات، إلا أن التدريب الخاص بالفريق الأول لم يتعطل على الإطلاق حيث يقام في مكان آخر.

ويحل روما ضيفًا مساء الغد الأحد على نظيره نابولي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي على ملعب ساو باولو.

جدير بالذكر أن روما يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة بعد مرور ثماني جولات على بداية البطولة.