قميص نيجيريا "العالمي" يطرق أبواب تونس!

النادي التونسي انبهر بقميص نيجيريا لدرجة أنه بدل ألوانه الخضراء التقليدية

كشف نادي أولمبيك سيدي بوزيد التونسي عن قميصه الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الثانية التونسي، وهو قميص يمكن القول أنه نُسخة مُقلدة من قميص المنتخب النيجيري الحالي.

واستوحت شركة "نايكي" التصميم من قميص منتخب نيجيريا الشهير في مونديال 1994 بالولايات المتحدة.

وحقق القميص شهرة كبيرة ومبيعات قياسية نظرًا لتميزه، حيث تلقت الشركة المصنعة له أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق قبل مونديال روسيا.

واستمر المنتخب النيجيري في ارتداء القميص خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وعلى ما يبدو فتميز القميص وشهرته العالمية دفع النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية التونسي للاستعانة بنفس التصميم عبر شركة ملابس أخرى غير الشركة الأصلية له

ويأمل النادي التونسي الذي تأسس عام 1959، في العودة مرة أخرى لدوري الدرجة الأولى، الذي هبط منه في موسم 2016/2017، وقد تعاقد مع 6 لاعبين جدد أعلن عنهم تزامنًا مع الكشف عن القميص.

جدير بالذكر أن هناك واقعة مشابهة حدثت في مصر قبل عامين، حين قام نادي نبروه، الناشط في دوري الدرجة الثانية، بارتداء قميص نادي بايرن ميونيخ وبنفس راعي القميص مع تبديل شعار النادي فقط.