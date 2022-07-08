قميص التتويج؟ .. الأرجنتين تكشف قميص كأس العالم بحضور ميسي

منتخب الأرجنتين يعلن عن قميصه في كأس العالم 2022

أعلن منتخب الأرجنتين اليوم الجمعة قميص راقصي التانجو الذي سيرتديه اللاعبون في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

كأس العالم 2022 ينطلق 21 نوفمبر القادم حتى 18 ديسمبر في دولة قطر.

كشف منتخب الأرجنتين شكل القميص الذي سيشارك به المنتخب في المونديال.

قميص الأرجنتين في كأس العالم 2022

تتميز القمصان بخطوط سوداء على الجزء العلوي في الكتف، ويأتي القميص بالألوان الأبيض والأزرق التقليدي للبلاد أجزاء زرقاء داكنة، بما في ذلك خطوط أديداس الكلاسيكية على الأكتاف.

ويوجد لمسة مختلفة على الطقم بوجود خطوط على الظهر وهي لمسة جديدة، تشبه علم الأرجنتين الذي يظهر على رقبة القميص.

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يأمل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أن يكون هذا هو قميص التتويج بالبطولة، حيث أنه قد يكون ذلك المونديال هو الأخير له نظرًا لأنه وصل إلى عامه ال35.

طقم الأرجنتين لكأس العالم 2022 الأساسي وكيفية الشراء

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سيكون طقم الأرجنتين لكأس العالم 2022 متاحًا للشراء يوم الاثنين 29 أغسطس من أديداس.

يذكر أن منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة كل من السعودية والمكسيك وبولندا.