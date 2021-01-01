قمة نارية بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

مواجهة شرسة بين الطرفين

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عن مواجهة شرسة بين برشلونة أمام نظيره إشبيلية.

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذه المرحلة، بعد الفوز المثير على غرناطة بنتيجة 5/3 حيث قام الفريق الكتالوني بتحويل تأخره بهدفين إلى انتصار كبير.

وأما بالنسبة لإشبيلية فقد تأهل الفريق إلى نفس الدور، بعد الفوز الصعب خارج ملعبه أمام ألميريا بهدف دون رد.

ووفقًا للقرعة التي أقيمت، اليوم، الجمعة، وقع برشلونة أمام إشبيلية، في قمة منتظرة أمام الفريق الأندلسي، طمحًا في الحصول على البطولة الأولى هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر سيلعب فريق ليفانتي الذي انتصر على ريال مدريد بالدوري الإسباني، أمام أتلتيك بيلباو بطل كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي، بنظام الذهاب والإياب في 9 و10 فبراير و2 و3 مارس.

اقرأ أيضًا .. سواريز : ميسي تعجب من قرار رحيلي وقد نلعب معًا في هذه الحالة

وبالنسبة للمباراة النهائية، فقد تقرر إقامتها يوم 18 إبريل القادم في مدينة إشبيلية الإسبانية.