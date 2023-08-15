قمة تاريخية بحضور نجوم الدوري السعودي .. دعوة لـ"رقصة أخيرة" بين ميسي ورونالدو!

علي سمير
Messi Ronaldo GFXGetty/GOAL
ليونيل ميسيكريستيانو رونالدوإنتر مياميالنصرالدوري الأمريكيدوري روشن السعودي

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دعوة من أجل الرقصة الأخيرة .. مواجهة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد خروجهما معًا من قارة أوروبا بشكل كامل للمرة الأولى.

رونالدو سلك طريقه إلى النصر السعودي في يناير الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد، بينما رحل ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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اللاعب الأمريكي السابق تايلور تويلمان قام بالدعوة لمباراة بين نجوم الدوري السعودي مثل كريم بنزيما وجوردان هندرسون وساديو ماني وفابينيو ونيمار قريبًا، أمام نظرائهم من نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين.

تويلمان قال في تصريحات لبرنامج"Dan Le Batard":"هل تعلم ماذا سأفعل لو قمت بتنظيم مباراة النجوم الموسمية في الولايات المتحدة؟ مواجهة أخيرة بين ميسي ورونالدو".

وأضاف:"سأضع نجوم الدوري الأمريكي أمام نظرائهم في الدوري السعودي، لتكون فرصة ميسي للعب ضد رونالدو للمرة الأخيرة".

وتابع:"الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام لجميع الأطراف، ميسي مشتعل مع إنتر ميامي والدوري الأمريكي به العديد من اللاعبين الشباب المميزين، بينما يميل الدوري السعودي لجلب اللاعبين النجوم الأكبر سنًا، كلا الدوريين على رادار السوق العالمية في الوقت الحالي لذلك ستكون مباراة رائعة".

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يذكر أن آخر مرة لعب فيها ميسي أمام رونالدو، كانت في مواجهة باريس سان جيرمان الاستعراضية مع نجوم الرياض في يناير الماضي والتي انتهت بفوز باريس بنتيجة 5/4 حيث سجل رونالدو ثنائية وأحرز ميسي هدفًا وحيدًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 73567كريم بنزيما
  • 7371خاليدو كوليبالي
  • 11386روبرتو فيرمينو
  • 5722نجولو كانتي
  • 13393مارسيلو بروزوفيتش
  • 24567صفقة أخرى
136006 الأصوات

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