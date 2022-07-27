ديمبيلي يسطع أمام يوفنتوس وريال مدريد يكتفي بالتعادل مع كلوب أمريكا

عودة بنزيما لم تكن كافية لإنقاذ ريال مدريد أمام كلوب أمريكا .. وديمبيلي يتألق رفقة برشلونة أمام يوفنتوس

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز بمباراته الثانية على التوالي تحضيرًا للموسم الجديد 2022-2023، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام كلوب أمريكا.

كتيبة كارلو أنشيلوتي كانت قد تجرعت الهزيمة في الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بنتيجة 1-0 في غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تعادل الفريق الكتالوني إيجابيًا هو الآخر في اللقاء الودي الثاني له استعدادًا للموسم الجديد أمام يوفنتوس بنتيجة 2-2.

ريال مدريد يواصل التعثر في ودياته

خيم التعادل الإيجابي على اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد وكلوب أمريكا اليوم الأربعاء بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ضمن بطولة ميرينج بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

بدأ فريق كلوب أمريكا التسجيل بعد خمس دقائق من انطلاق صافرة المباراة عن طريق هنري مارتن، قبل أن يُعادل النتيجة لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة ال22، حيث جاء هدف النجم الفرنسي بتسديدة رائعة بقدمه اليُمنى لتسكن شباك حارس عرين نادي كلوب أمريكا.

وفي شوط اللقاء الثاني نجح إيدين هازارد في تسجيل هدف التقدم للنادي الملكي في الدقيقة ال55 من ركلة جزاء، قبل أن يُعادل ألفارو فيدالجو النتيجة قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة ويوفنتوس

ومن جهة أخرى، حسم التعادل الإيجابي قمة برشلونة ويوفنتوس الودية والتي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب "القطن" بمدينة دالاس، تحضيرًا للموسم الجديد 2022-2023.

افتتح عثمان ديمبيلي التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة ال 34 من عُمر الشوط الأول، قبل أن يتمكن مويس كين من إحراز هدف التعادل لصالح اليوفي في الدقيقة 39.

ولم يتوقف النجم الفرنسي عند هذا الحد، بل تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح البارسا في الدقيقة ال40، قبل أن يُعادل مويس كين النتيجة لفريق السيدة العجوز في الدقيقة ال52.