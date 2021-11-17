قمة الأرقام القياسية .. الأرجنتين تتعادل مع البرازيل وتلحق بها إلى كأس العالم

اكتفى المنتخب الأرجنتيني بالتعادل السلبي مع نظيره البرازيلي من دون أهداف، في قمة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

المواجهة أقيمت على ملعب بيسنتيناريو في الأرجنتين، حيث طمح منتخب التانجو في اللحاق بنظيره البرازيلي الذي ضمن بالفعل التأهل إلى مونديال قطر.

الأرجنتين لعبت اللقاء بكامل نجومها بتواجد ليونيل ميسي في خط الهجوم بجوار لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا.

وعلى الجانب الآخر غاب نيمار، ودخلت البرازيل بهجوم مكون من فينيسيوس جونيور ورافينيا وماتيوس كونيا.

ويعتبر التعادل السلبي هو الأول من نوعه، منذ المباراة الودية التي جمعت الفريقين في 2011، وساعدت هذه النتيجة منتخب الأرجنتين على المحافظة على سجلها دون هزيمة لـ27 مباراة على التوالي بجميع المناسبات منذ الخسارة ضد البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

ويحتاج الفريق إلى 4 مباريات أخرى لمعادلة الرقم القياسي الأكبر، الذي حققه ألفيو باسيلي بين عامي 1991 و1993.

رقم آخر خرجت به البرازيل، عن طريق معادلة الرقم القياسي بعدم الخسارة في 15 مباراة متتالية خارج أرضها بتصفيات المونديال.

وفي مباراة أخرى فاز المنتخب الإكوادوري على تشيلي بثنائية نظيفة، بينما تعادلت كولومبيا مع باراجواي من دون أهداف.