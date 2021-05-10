قلق في إنتر .. إلغاء مؤتمر كونتي واتجاه نحو التقشف

خوف من رحيله..

تم ألغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي قبل المواجهة المقررة للنيراتزوري أمام روما والمقررة مساء الأربعاء، وذلك في ظل خوف النادي من تأويل تصريحاته.

وحقق إنتر لقب الدوري الإيطالي رسميًا ويلعب مباراته الأخيرة في منافسات البطولة كتحصيل حاصل، ولكن في ظل مستويات مميزة يقدمها جميع اللاعبين ونتائج إيجابية وأداء مميز وثقة كبرى.

وفي ظل اتجاه إنتر نحو سياسة تقشف بسبب الأزمة الاقتصادية، تم الربط بين ذلك وبين إلغاء المؤتمر الصحفي لكونتي قبل مباراة روما، مع قلق من تكرار سيناريو الرحيل المفاجئ والذي قام به مع يوفنتوس.

ما هي الأسباب المتوقعة خلف هذا القرار؟

قرار إلغاء مؤتمر كونتي جاء عقب اجتماع بين مالك ورئيس النادي ستيفن زهانج وبين اللاعبين ــ يستثنى منه كونتي ــ من أجل إقناعهم بتخفيض رواتبهم أو التنازل عن راتب شهرين ليعبر النادي أزمته الاقتصادية.

استبعاد كونتي من الاجتماع يعني أنه مستثنى من إجراءات تخفيض الراتب، ولكن البعض ذهب إلى احتمالية وصول المدير الفني الإيطالي إلى حائط سد بخصوص سياسة التقشف التي ينوي عليها النادي.

وبربط كل التفاصيل التي حدثت في الساعات الأخيرة، من الممكن أن يكون إنتر قد خاف من ضغط الصحفيين على كونتي من أجل انتزاع تصريحات تثير الجدل، وبما أنه من المعروف عنه مثل تلك التصريحات، كان من الأفضل تجنب الأمر بالنسبة للنادي.

وسيتم تعويض المؤتمر الصحفي الملغى بلقاء سيقوم به المدير الفني الفائز بلقب الدوري الإيطالي في 4 مناسبات طوال تاريخه مع القناة الرسمية لنادي إنتر وفي حديث ودّي دون قلق.

ما هي معالم سياسة التقشف التي ينوي إنتر اتباعها؟

إنتر حاله كحال جميع الأندية يعاني من أزمة اقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير وتقلص الأرباح التي كانت تجنيها الأندية من الأنشطة الجماهيرية المختلفة والجولات الصيفية في آسيا وأمريكا.

ونتيجة ذلك، عانى إنتر لكي يدفع فقط القسط الأول من صفقة أشرف حكيمي، ولولا التفاوض مع ريال مدريد وحل الأزمة بالتراضي وتأجيل موعد الدفع لدخل النادي الإيطالي في مشكلة كبرى.

ونتيجة لذلك، بات النادي مطالبًا بالتخلي عن لاعب كبير أو اثنين مقابل مبلغ كبير، وذلك لإنعاش خزائن النادي وإنقاذ ميزانيته من العجز الموجود في الوقت الحالي.

الأسماء المتوقعة في الوقت الحالي هي أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهناك حديث أقل قوة حول النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي واحتمالية انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وما تأثير ذلك على كونتي؟

حسب المصادر الصحفية فإنه بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي وإعادة إنتر إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد 10 سنوات من الغياب، يريد كونتي أخذ خطوة للأمام بالمنافسة أوروبيًا.

ولكي يحافظ الفريق على لقب الدوري الإيطالي لمواسم قادمة ويبدأ في التحرك إلى الأمام بخصوص المنافسة في دوري أبطال أوروبا، يجب الحفاظ أولًا على القوام الأساسي للنادي.

وإضافة إلى ذلك، يريد كونتي عدد من الصفقات لسد النواقص، حيث قالت كورييري ديلو سبورت إن المدير الفني الإيطالي يرغب في التعاقد مع حارس مرمى وظهير أيسر ومتوسط ميدان ومهاجم احتياطي.

الأزمة الاقتصادية التي ستدفع النادي لبيع نجم أو اثنين من القوام الأساسي بالطبع ستمنع الفريق من الحفاظ على قوامه ناهيك عن نهاية أحلام كونتي في تحسين الجودة والتعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف.

هل يرحل كونتي عن إنتر؟

حتى الآن، لا يوجد أي تأكيدات حول مستقبل المدير الفني الإيطالي مع إنتر، وهل سيكون على رأس العارضة الفنية للنيراتزوري في الموسم المقبل أم لا، ولكن هناك الكثير من التكهنات.

من المنتظر أن يكون هناك اجتماع بين ملاك النادي وكونتي بعد أسابيع من أجل الاتفاق على التفاصيل التي سيسير وفقها المشروع، وهل هي مناسبة لكونتي أم أنه يعترض على تفاصيلها.

وبناء على اللقاء المنتظر بين كونتي وزهانج، سيتحدد كل شيء بخصوص مستقبله، ولكن حتى يأتي هذا اللقاء، ستظل تكهنات الصحف بخصوص مستقبل المدير الفني الإيطالي تدور وبلا توقف.

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