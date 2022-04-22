قلق ريال مدريد وتجاهل زيدان.. بوتشيتينو يشعر بالصدمة بسبب تين هاج!

يشعر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بحالة من الصدمة، بعد قرار مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الهولندي إريك تين هاج كمدير فني للفريق.

وكان مدرب باريس سان جيرمان من أقرب المرشحين لخلافة المؤقت رالف رانجنيك، قبل إعلان الشياطين الحمر عن اختيار تين هاج بشكل رسمي.

وكشف النادي الإنجليزي عبر وسائله الرسمية، عن توقيع الهولندي على عقد مدته 3 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة عام إضافي.

لماذا يشعر بوتشيتينو بالصدمة؟

أكد موقع "The Athletic" الإنجليزي أنه لم يتم إبلاغ المدرب الأرجنتيني من قبل مانشستر يونايتد بأن تين هاج ظهر كهدف وأولوية لهم.

وكان يخطط يونايتد للاتصال ببوتشيتينو بشكل شخصي لإبلاغه بأنه فقد فرصة تدريب الفريق قبل الإعلان الرسمي ولكنه وجد الأمر محرجًا.

ويأتي ذلك بسبب ثقة بوتشيتينو في حصوله على الوظيفة، ودخول إدارة مانشستر مع نظيرتها في باريس سان جيرمان حول تفاصيل العقد المحتمل.

ووصل الأمر كذلك إلى قيامه بجمع بعض المعلومات عن مدينة مانشستر والعيش بها، تمهيدًا لتعيينه كمدرب للفريق الإنجليزي.

ومن جانبها قالت صحيفة "ديلي ميل" إن غالبية فريق يونايتد كانت تفضل بوتشيتينو على تين هاج، لكن الإدارة لم تستشر قادة الفريق قبل تعيين الهولندي.

أسباب فشل الصفقة

بوتشيتينو ظهر كأحد المرشحين بعد رحيل أولي جونار سولشاير بمنتصف الموسم الحالي، ولكن قيل إن إدارة باريس ستطالب بمبلغ كبير مقابل التخلي عنه يصل إلى 10 ملايين استرليني، مقابل أياكس أمستردام الذي يرغب في حوالي مليوني جنيه استرليني فقط.

وحتى بعد حدوث مقابلة مؤخرًا مع تين هاج وبوتشيتينو عبر برنامج التواصل بالفيديو "Zoom" قام الهولندي بإبهار إدارة الشياطين الحمر أكثر من نظيره الأرجنتيني.

ويقال إن بوتشيتينو كشف عن عدد اللاعبين الذين يرغب في رحيلهم، وتحدث كذلك عن التكلفة المتوقعة لإصلاح الفريق.

إريك تين هاج في أياكس: 🇳🇱



الدوري الهولندي 🏆🏆

كأس هولندا 🏆🏆

كأس السوبر الهولندي 🏆

✅ 156 فوز

🤝 25 تعادل

❌ 29 هزيمة



هل سيعيد مانشستر يونايتد إلى القمة؟ 🔴😈 pic.twitter.com/SJ36VzHiOL — GOAL Arabia (@GoalAR) April 21, 2022

ولم يرغب أي من باريس أو يونايتد في الدخول بمزايدة من أجل الصفقة، كما أن بوتشيتينو نفسه شعر أنه لا يستطيع الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يجد نفسه في موقف أضعف عندما يتعلق الأمر بعقده الشخصي مع مانشستر يونايتد.

وجاءت المخاوف كذلك من قلق يونايتد من إمكانية محاولة ريال مدريد التعاقد مع بوتشيتينو وضياع الفرصة بعد سلسلة من المفاوضات والمحاولات.

ويظل مستقبل الأرجنتيني محل شكوك في ملعب حديقة الأمراء، بسبب ما حدث هذا الموسم والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا وهجوم الجماهير ضده وضد نجوم الفريق.

خيارات مانشستر يونايتد

كشف موقع "The Athletic" عن وضع يونايتد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي كأحد الخيارات المحتملة قبل تراجع مستواه مع الذئاب.

وقيل كذلك إن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ وتوماس توخيل مدرب تشيلسي كانا من المرشحين ولكن تم استبعادهما كخيارات أقل واقعية.

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من ضمن الخيارات، ولكن على ما يبدو أنه سيعود لتدريب الأندية من خلال باريس سان جيرمان فقط.

وعلى جانب آخر كان لويس إنريكي مشغولًا بالتحضير لكأس العالم 2022 مع منتخب إسبانيا، وكانت هناك مخاوف تجاه جولين لوبيتيجي من تكرار تجربة أوناي إيمري مع آرسنال.

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